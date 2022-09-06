PUBG Mobile UC Nedir, Nasıl Alınır?

2018 yılında çıktığı zaman ortalığı kasıp kavuran PUBG Mobile, günümüzde en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri. PC’deki PUBG’yi bile geçip global anlamda çok önemli başarılara imza atan PUBG Mobile, sadece kendi türünün değil sektörün en iddialı yapımlarından biri.

PUBG Mobile’dan sonra pek çok köklü marka kendi oyunlarını ya Battle Royale türüne entegre edip piyasaya sundu ya da kendi Battle Royale markalarını oluşturdu. PUBG markası hem PC’de hem de mobil cihazlarda eşi benzeri nadir görülür bir başarıya imza attı. PUBG'ye benzer oyunların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Pek çok kişi oyunda UC adında bir para birimi olduğunu hemen fark ediyor. PUBG Mobile oynaması ücretsiz bir oyun olduğu için diğer pek çok oyun gibi oyun içi paraya sahip bir oyun. Biz de bu yazımızda sizlere PUBG Mobile UC nedir ne değildir detaylı bir şekilde izah edeceğiz.

PUBG Mobile UC Nedir?

UC, PUBG Mobile’da kullanılan bir çeşit para birimidir. UC’nin açılımı “Unknown Cash” olarak biliniyor. Oyuncular UC satın alarak oyundaki pek çok eşyaya kolayca erişim sağlayabiliyor. Skin (oyundaki kostümler), silah, paraşüt, ekipman, araç, logo ve oyun içerisinde aklınıza gelebilecek pek çok şey UC karşılığında satın alınabilir.

Her ay düzenli olarak gelen Battle Pass içeriklerini UC ile satın almanız mümkün. Kısıtlı bir süre için geçerli olan bu Battle Pass ödüllerini toplamak için UC karşılığında Battle Pass’i satın almanız gerekmektedir. Böylece eşsiz ödüllere sahip olabilirsiniz.

Oyundaki UC’ler tamamen kozmetik ve gösteriş amaçlı eşyaları satın almaya yarar. İyi görünümlü bir kostüm ya da silah sizin oyun içerisindeki başarınızı artırmaya yardımcı olmaz. Böylece oyun içi denge korunmuş olur. Piyasada bulunan pek çok P2W oyunun aksine PUBG Mobile adil bir alışveriş sunuyor.

UC’ler yalnızca gerçek parayla satın alınabilen bir birimdir. Oyun içerisinde kazandığınız diğer para birimleri, puanlar ve tecrübe puanları ile takas edilemez. Yalnızca gerçek para ile UC alınabildiği için oldukça değerlidir. UC ile satın alınabilen eşyaları kuşanmanız halinde oyun içerisindeki saygınlığınız ve tanınırlığınız da artacaktır.

PUBG Mobile UC Nasıl Alınır?

PUBG Mobile’da UC satın almak için pek çok yöntem bulunmaktadır. Oyun içerisinden direkt olarak UC satın almanız mümkün. Kredi kartınızın bilgilerini kullanarak kolaylıkla UC satın alabilirsiniz.

Kredi kartınız yoksa ya da herhangi bir sebeple kredi kartınızdan UC satın alamıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Pek çok e-ticaret sitesi PUBG Mobile UC satın almanız için size çeşitli seçenekler sunar. Dilediğiniz bir e-ticaret sitesinin arama motoruna “PUBG Mobile UC” yazabilirsiniz. Dilerseniz sadece oyuncular için hizmet veren e-pin sitelerine de göz atabilirsiniz. Böylece farklı ödeme yöntemleri kullanarak PUBG Mobile UC satın alabilirsiniz.

Twitch, Youtube gibi canlı yayın platformlarında PUBG Mobile içerikleri üreten yayıncılar da zaman zaman çekiliş ile UC dağıtabiliyorlar. Eğer canlı yayın izlemek gibi bir alışkanlığınız varsa PUBG Mobile için içerik üreten yayıncıları takip ederek UC kazanabilirsiniz.

PUBG Mobile UC hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

