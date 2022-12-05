PUBG FPS Arttırma Nasıl Yapılır?

PUBG FPS arttırma yöntemleri neler? Bu sorunun yanıtı, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG: Battlegrounds'ta kasma ve donma gibi problemler yaşayan oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilen PUBG: Battlegrounds, ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürüldü. İlk etapta ücretli olarak sunulan battle royale oyunu, geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle geldi.

Bir harita üzerinde hayatta kalan son kişi olmaya çalışılan oyunda performans açısından bazı sorunlar ile karşılaşılabiliyor. Performans konusunda sorun yaşayan PC'lerde düşük FPS değerleri görülebiliyor. Bu, PUBG'de kasma sorununa yol açıyor ve oyun deneyiminin olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor.

Oyundaki FPS değerinin artmasına yardım edebilecek yöntemlere geçmeden önce dikkat etmeniz gereken önemli bir detay bulunuyor. Oyunda kasma ve donma gibi problemler yaşıyorsanız bunun nedeni donanım olabilir. PC'nizin, oyunun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için PUBG sistem gereksinimleri yazımıza göz atabilirsiniz.

PUBG FPS Arttırma Yolları Neler?

Grafik ayarlarını değiştirin.

Güç modunu değiştirin.

Antivirüs ile sistemi taratın.

Ekran kartının sürücüsünü güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Bilgisayarın donanımını yenileyin.

PC'nizde bulunan donanım, oyunun gereksinimlerini karşıladığı hâlde düşük FPS değerleri ile karşılaşıyorsanız yukarıda yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Grafik Ayarlarını Değiştirin

Oyun deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen problem, mevcut grafik ayarlarından kaynaklanabilir. Bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenleri, oyunu yüksek grafik ayarlarında oynatmakta yetersiz kalıyor olabilir.

PUBG'deki kasma sorununun çözümü için oyuna girin ve ardından grafik ayarları ekranını görüntüleyin. Daha sonra grafik ayarlarını değiştirin. Örneğin "High" olarak ayarlanmış olan seçenekleri "Low" ya da "Very Low" şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu, FPS değerlerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Güç Modunu Değiştirin

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG: Battlegrounds isimli video oyununu dizüstü bilgisayarınızda oynuyorsanız güç modunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer bilgisayarınızın güç modu pil tasarrufunda ise video oyunlarında tam verim alamazsınız.

Güç modunu değiştirmek için görev çubuğunun sağ alt kısmında konumlanan pil simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız.

Söz konusu seçenekler arasından "En iyi performans" seçeneğini seçin. Bazı bilgisayarlarda bu seçenek için farklı bir isim belirlenmiş olabilir. Seçeneği değiştirdikten sonra oyuna girin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Antivirüs ile Sistemi Taratın

Bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bu, video oyunlarında tam performans elde edilememesine yol açabilir. PC'nize kötü amaçlı yazılım bulaşıp bulaşmadığını öğrenebilmek için virüs taraması yapabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımı yüklü değilse ücretsiz antivirüs programları listesine göz atabilir ve listeden bir tanesini PC'nize indirip yükleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından sistemi taratabilir ve kötü amaçlı yazılım bulunması hâlinde virüs temizleme işlemini uygulayabilirsiniz.

Ekran Kartının Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartınızın sürücüsü güncel değilse video oyunlarında performans açısından bazı problemler ile karşılaşma ihtimaliniz mevcut. Bu nedenden dolayı ekran kartınızın sürücüsünü güncelleyebilirsiniz. Peki, bunun için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Güncelleme işlemini yapmak için iki farklı yöntem yer alıyor. Bu yöntemlerin ilkinde AMD'nin ya da NVIDIA'nın resmi web sitesine girmeniz ve ardından ekran kartınıza uygun olan güncel sürücüyü bulup indirmeniz gerekiyor. Eğer bu işlemle uğraşmak istemiyorsanız ücretsiz driver güncelleme programları tercih edebilirsiniz.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc ile Görev Yöneticisi'ni açın.

İşlemler sekmesini görüntüleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Arka planda çalışan programlar sistem kaynağı tüketir. Bu da PUBG dahil oyunlarda kasma sorununa yol açabilir. Dolayısıyla gereksiz programları kapatabilirsiniz. Bunun için Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak veya görev çubuğuna sağ tıklayarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Görev Yöneticisi penceresinde yer alan İşlemler sekmesini görüntüleyin. Liste üzerinden arka planda çalışan programları bulun ve üzerine sağ tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencereden "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Bilgisayarın Donanımını Yenileyin

Daha yüksek FPS değerleri elde etmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem, bilgisayarın donanımını yenilemektir. Bilgisayarınız, söz konusu oyunu yüksek performansta çalıştırma konusunda yetersiz kalıyor olabilir. Bu nedenle mevcut donanımdan daha güçlü bilgisayar bileşenleri tercih edebilirsiniz.

Sistem toplarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli kısımlar bulunuyor. Örneğin seçeceğiniz işlemcinin anakart ile uyumlu olması gerekiyor. PC toplama rehberi sayesinde bu süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Bu yazıda PUBG FPS arttırma işlemi için uygulanabilecek çeşitli yöntemleri açıkladık. Rehberde yer alan yöntemler, dünya çapında çok popüler olan battle royale oyununda FPS değerinin artmasına yardım edebilir. PUBG tarzında oyun oynamak isterseniz PUBG benzeri oyunlar listesine göz atabilirsiniz.