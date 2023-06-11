Fortnite Sistem Gereksinimleri Neler? Fortnite Kaç GB?

Fortnite sistem gereksinimleri, battle royale türündeki popüler video oyununu oynamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa donma ve kasma problemleri meydana gelir.

People Can Fly ve Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite ilk olarak 2017 yılında oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Herhangi bir ücret ödenmeden oynanabilen yapım, yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza attı.

Çizgi film tarzı grafikleriyle dikkat çeken oyunu oynamak istiyorsanız indirme işlemini gerçekleştirmeden önce minimum ve önerilen gereksinimlerin neler olduğunu incelemeniz gerekiyor. Böylece Fortnite'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Fortnite Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: Intel HD 4000 / AMD Radeon Vega 8

İşlemci: Intel Core i3-3225 3.3 GHz

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6

Fortnite oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarda en az Intel Core i3-3225 3.3 GHz işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az Intel HD 4000 ya da AMD Radeon Vega 8'e ihtiyaç duyuluyor.

Fortnite Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 veya eşdeğeri VRAM: 2 GB

İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U ya da eşdeğeri

RAM: 16 GB veya üzeri

Sabit Disk: NVMe SSD

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit

Önerilen sistem gereksinimlerine göre battle royale oyununu yüksek ayarlarda oynamak için en az Nvidia GTX 960, AMD R9 280 veya eşdeğer bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. 16 GB RAM isteyen oyunda en az Core i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U ya da eşdeğer işlemci gerekiyor.

Fortnite Kaç GB Yer Kaplıyor?

Fortnite'ı PC'ye yüklemek için depolama tarafında 30 GB civarında kullanım alanı gerekiyor. Zaman içerisinde gelecek yeni güncellemeler ile birlikte oyunun boyutunda bir miktar artış olabilir. Bu sebepten ötürü her ihtimale karşı bilgisayarınızda Fortnite için 35 GB alan ayırmanız mantıklı olacaktır.

Eğer bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız video oyunlarını ve kullanmadığınız programları silerek boş alan açabilirsiniz. Program kaldırma araçları sayesinde PC'nizde kapsamlı bir temizlik yaparak çok pratik şekilde yeterli boş alan miktarına ulaşabilirsiniz.

Fortnite Kaç GB RAM İstiyor?

Battle royale türünün en başarılı örneklerinden biri olan Fortnite, minimum ayarlarda en az 8 GB RAM'e, önerilen ayarlarda ise 16 GB ya da daha fazla RAM'e ihtiyaç duyuyor.

Fortnite Nasıl Bir Oyun?

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyuncular için harika bir yapım olan Fortnite, bir harita üzerinde 100 oyuncunun mücadele ettiği ve hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığı bir yapımdır. Sezon sisteminin yer aldığı Fortnite, her sezon çeşitli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Oyunun TPS kamera açısıyla oynandığını belirtmek gerekiyor.

Fortnite Ücretsiz mi?

Evet, ücretsizdir. Fortnite PC, macOS, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch platformları üzerinden herhangi bir ücret ödenmeden indirilip oynanabilir.