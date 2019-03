Final Dogfight, grafiklere takılmadan oynanışın keyfini sürmeyi seven mobil oyuncular için tavsiye edeceğim bir uçak savaş oyunu. Klasik uçaklardan geleceğin uçaklarına 50 farklı uçağı kontrol ettiğiniz oyunda ana mod dışında 4 zorlu modda hava mücadelesine giriyorsunuz.

İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan uçak oyunu Final Dogfight’ta gittikçe güçlenen düşman uçaklarına karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Havada gerçekleştirdiğiniz aksiyonlara göre (ilk uçuş, düşman uçaklarından kaçma, füzelerden kaçma, ilk uçağı düşürme vs) puan topluyorsunuz. Oyun içinde de belli görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Öldüğünüz vakit oyun sonlanmıyor, can hakkınızdan azalıyor. Oyun boyunca kazandığınız ödülleri yeni uçakların kilidini açmak, uçağınızı daha da güçlendirmek için kullanıyorsunuz. Oyundaki her uçağın karakteristikleri, saldırı yeteneği ve etkisi farklı. Dolayısıyla her yeni uçakta farklı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.