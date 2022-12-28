Battlefield 5 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen oyunları sevenlerin favori oyunlarından biri olan Battlefield 5’i Türkçe olarak oynamak istiyorsanız aradığınız bu yazıda.
Battlefield serisini sevenlerin ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen oyunlara ilgisi olanların beğendiği bir oyun olan Battlefield 5, pek çok oyuncuyu memnun etse de bazı eksikleri de bulunan bir oyundu. Battlefield 2042’nin adeta bir fiyasko olmasından sonra pek çok oyuncu Battlefield 5’e geri döndü.
En İyi Savaş Oyunları
İnsanlık var olduğundan bugüne birçok savaş meydana geldi. Bu savaşlar arkalarında birçok iz bıraktı. Savaşların ardından birçok kitap, film ve oyunda beraberinde geldi.
Battlefield 5’e geri dönen oyuncular da ilk kez oynayacak olanlar da oyunu Türkçe olarak oynamak istiyorlar. Hal böyle olduğundan oyuncular Battlefield 5 Türkçe yama arıyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere Battlefield 5 Türkçe yama nasıl yüklenir, nasıl indirilir izah edelim dedik. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Battlefield 5’i Türkçe oynayabilirsiniz.
En İyi Savaş Filmleri
İnsanlık varolduğundan bu yana dünya üzerinde yüzlerce, binlerce savaş yapıldı. Savaşlar bir taraf için haklıyken bir taraf için haksız ve insanlık dışı bir suçtu.
Battlefield 5 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
- anonymousceviri.com’un Battlefield 5 Türkçe Yama sayfasına gidin.
- Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.
- Battlefield 5’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Battlefield 5’i hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.
Battlefield Mobil Oyunu Duyuruldu: İşte İlk Detaylar!
Oyuncular olarak duyurulmasını beklediğimiz oyunlardan Battlefield 6 yakın bir zamanda duyurulacak. Ne var ki bunun öncesinde hoş diyebileceğimiz bir sürpriz yapıldı ve Battlefield mobil oyunu duyuruldu.
Battlefield 5 Hakkında
Tecrübeli ekip DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Battlefield 5 tüm eksikliklerine rağmen genel anlamda oyuncular tarafından beğenildi. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen Battlefield 5 görselliğiyle aklımızı başımızdan aldı.
Battlefield 5, önceki oyunu olan Battlefield 1’in büyük başarısından sonra çıkışını gerçekleştirdi. Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı’nı konu alıyordu ve çok beğenilince yapımcı ekip adeta bir devam oyunuymuşçasına bir sonraki oyununun geçeceği tarihi İkinci Dünya Savaşı olarak belirledi.
Battlefield V Ücretsiz Dağıtılmaya Başlandı
Battlefield V ücretsiz olarak Amazon Prime Gaming üzerinden dağıtılıyor. Battlefield 1 oyununun aksine, kütüphanenize eklemek için oldukça geniş bir zamanınız var.
Tüm Battlefield oyunları genel olarak çevrimiçi rekabete dayalı bir oyun olsa da Battlefield 5’in oldukça güzel bir tek kişilik hikaye bölümü de mevcut. Kısa ve etkileyici bir tek kişilik tecrübe sunan Battlefield 5, indirim dönemlerinde satın alınabilecek oldukça güzel bir FPS oyunudur.
Battlefield 5 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki Battlefield 5 Türkçe yama arayanların işine yaramıştır. Sizin favori Battlefield oyununuz hangisi? Battlefield 5’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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