First Summoner

Denemelerinize başlayın ve karanlıkla yüzleşin! Karanlık anlaşma eşsiz bir güç veriyor ve ruhun küllere yakılıncaya kadar savaş devam edecek.

Artık otomatik savaş yok: Taktiklerin derinliğini hissedin. Her an her seçim tartışmalı olacak. Canavarlarına öncülük et ve stratejik çağrılarla yürü. Eşsiz beceri kombinasyonları ile savaş alanına sahip olun. Aynı numara iki kez işe yaramaz, savaşı yeni stratejiler ve köle çağrılarıyla kazanın.

150'den fazla hikayesi olan bir kahramanın destansı öyküsü! Muazzam karanlık fantazi hikayesini yaşayın ve sınırlarınızı neredeyse imkansız seviyelerle test edin. Sınırsız kaos ile sınırlarını zorla. Oyuncular için mükemmel bir savaş deneyimi. Nefes kesici savaşlar ve sonsuz zorlukları yaşayın!