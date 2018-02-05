Fishing Strike, mobil platformda sanal gerçeklikle artırılmış gerçeklik modunu bir arada sunan tek balık tutma oyunu. Gerçekçi grafiklere sahip gerçek balık tutma deneyimini yaşatan mobil oyun, Netmarble Games’e ait. Balık tutmayı seviyorsanız, telefonunuza şimdiden indirin; çıktığında hemen oynamaya başlayın.

Mobil cihazlar için tasarlanmış en iyi balıkçılık oyunu olduğunu düşündüğüm Fishing Strike’da dünyayı dolaşarak en iyi balıkları yakalamaya çalışıyorsunuz. Gerçeğini aratmayan 5 farklı balık türünü yakalamanız gerekiyor. Dünyaca ünlü balık tutma noktalarında bulunuyorsunuz. Oyunun güzel yanı; oltayı atıp uzun süre balıkların gelmesini beklemiyor, tutmak istediğiniz balığı tutup dünya turuna devam ediyorsunuz. Bu arada balıklar oltaya geldiğinde ekran yanıp sönmeye başlıyor, tempo birden yükseliyor.

Kendilerine balık avcısı diyen ilginç karakterlerin de yer aldığı oyunda balık tutmak dışında kendi akvaryumunuzu da kurabiliyorsunuz.