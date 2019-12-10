Football Manager 2020 Mobile, Android telefon ve tabletlerde oynanabilen futbol menajerlik oyunu. Türkçe futbol menajerlik oyunları arasında en iyisi diyebilirim. 21 ülkeden 60’tan fazla lig içeren oyunda rüya takımınızı kurup şampiyonluklara koşuyor, zirveye oturmak için mücadele ediyorsunuz.

Yeni ligler, yenilenmiş genç oyuncu yetiştirme, yedek takımlar ve turnuvalar, medya ve haberlere yönelik iyileştirmeler, genişletilmiş maç görünümü, yenilenmiş kullanıcı arayüzüyle bizleri karşılıyor Football Manager 2020 Mobile. Çok sayıda iyileştirme, düzeltme ve geliştirme ile şimdiye kadarki en kusursuz ve en gelişmiş sürümü diyebilirim. Aksiyonu daha yoğun yaşamamızı sağlayan yeni maç görünümü harika bir maç deneyimi yaşatıyor. Danimarka ve Yunanistan liglerinin eklendiği 60’dan fazla lig arasından seçimimizi yapıp 2020 sezonuna başlıyoruz. Dünyanın en büyük oyuncu veri tabanına göz atarak yetenekleri keşfediyoruz. Yetenek demişken oyuncu yetiştirebiliyoruz. Genç oyunculara takımda olma şansı vererek performanslarını izliyor, gerekirse 21 yaş altı takımda oynatıyoruz. Taktik panosunda diziliş ve oyun stilimizi de ayarlayıp tüm hazırlıkları tamamlıyor ve maça çıkıyoruz.

Football Manager 2020 Mobile Android Oynanış Özellikleri: