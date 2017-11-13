Football Manager Mobile 2018, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en kaliteli futbol menajerlik oyunu.

Yenilenen oyuncu arayüzü, sezgisel hale getirilen kullanıcı arayüzü, takımımızın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi görmemizi sağlayan takım raporları, en iyi 11 (yılın takımı da diyebiliriz), yepyeni iki lig, farklı lig ve milletlerden 21.000’i aşkın oyuncu ile bizleri karşılayan Football Manager Mobile 2018 kısa adıyla FM Mobile 2018, Türkçe dil desteğiyle geliyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz demek isterdim ama 30 TL gibi bir mobil oyuna göre biraz fazla diyebileceğimiz fiyatla indirilmeye sunulmuş. Bu noktada mobildeki en iyi futbol menajerlik oyunu olduğunu belirtmem gerek.

Bildiğiniz üzere SEGA tarafından geliştirilen Football Manager, mobil platformda da sürekli güncelleniyor. Büyük Avrupa liglerinin tümü dahil, transfer ve taktikler tamamen bizim kontrolümüzde. Takımımızı başarıya koşturmak kadar oyuncularımız, yönetim kurulu ve taraftaları mutlu etmemiz de önemli. 2017 - 2018 sezonunda Güney Kore ve ABD olmak üzere iki yeni lig lisanslı olarak karşımıza çıkıyor. Veri tabanı da genişletilmiş. En önemlisi de yenilenen oyuncu arayüzü sayesinde takımın oynayışını kontrol etmek kolaylaşmış. Menajerlik oyununa yeni başlayanlar için de doğru transfer zamanını gösteren yeni kadro çizelgeleri faydalı olacaktır.