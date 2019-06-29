Savaş alanında aksiyon dolu anarla şahit olabileceğiniz ve hayatta kalma mücadelesi verirken yeni deneyimler edinebileceğiniz FPS Commando 2019, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz benzersiz bir savaş oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi savaş sahneleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ölümcül görevlerde rol alarak aksiyon dolu bir mücadeleye katılmak ve düşman askerlerini etkisiz hale getirerek bölgelerin güvenliğini sağlamaktır. Savaş becerilerinizi kullanarak düşmanları tek tek öldürmeli ve sonuna kadar hayatta kalmayı başarmalısınız. Stratejik hamleler yaparak savaşlardan galip ayrılmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Oyunda makineli ve pompalı tüfek gibi toplam 30 farklı silah yer almaktadır. Ayrıca onlarca zorlu görev ve birbirinden güçlü sayısız düşman askeri bulunmaktadır. Görevlerde belirtilen bölgelere giderek ordunun bir parçası olduğunuzu unutmadan savaşmalı ve silah arkadaşlarınızı korumalısınız.

1 milyondan fazla oyun sever tarafında tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren FPS Commando 2019, aksiyon oyunları arasında bulunan kaliteli bir yapımdır.