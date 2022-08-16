Amerika Birleşik Devletleri merkezli AMD tarafından geliştirilen Radeon RX 480 neler sunuyor? AMD Radeon RX 480 incelemesi ile çok sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu ekran kartı modeli hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ekran kartları arasında RX 480 4 GB sürümün yanı sıra özellikle 8 GB gibi yüksek bir video bellek miktarına sahip versiyonuyla dikkat çekiyordu. Radeon RX 480 fiyatı piyasaya sürüldüğü dönemde uygun fiyatlıydı. Bu, onu fiyat performans konusunda oldukça iddialı yapmıştı.

Peki, makul fiyata rağmen RX 480 performansı ne seviyede? RX 480 incelememizde bu konuya ışık tutmak amacıyla RX 480 oyun testlerine yer verececeğiz ve kartın teknik özelliklerine göz atacağız.

AMD Radeon RX 480 İncelemesi

Radeon RX 480, HTC Vive ve Oculus Rift'in özelliklerini karşılaşayabilen en ucuz ekran kartıydı. Bu nedenden doalyı ötürü VR oyun dünyasında büyük bir değişimi temsil ediyordu. Elbette bu uzun yıllar boyunca sürmemişti. Zaman içerisinde fiyat performans açısından başarılı olan GTX 1060 ve AMD Radeon RX 470 gibi ekran kartları piyasaya sürülmüştü.

AMD GCN (Graphics Core Next) 3 mimarisinden Polaris kod isimli Graphics Core Next 4 mimarisine geçiş yapmıştı. Bu, ekran kartında yer alan çipin tasarımı açısından çok büyük bir değişimin gerçekleştiği anlamına geliyordu. Önceki nesilde tercih edilen 28 nm, yerini 14 nm'ye bırakmıştı.

Orta segmentte konumlanan RX 480, normalde 1.120 Mhz hıza sahip ancak overlock ile 1316 Mhz hıza çıkabiliyor. Eğer bu kavramın ne olduğunu bilmiyorsanız Overclock nedir, nasıl yapılır, zarar verir mi sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

256-bit bellek arayüzünün yer aldığı ekran kartında farklı bellek miktarlarına sahip sürümler bulunuyor. Dolayısıyla satın alma işleminden önce ekran kartınnı kaç GB bellek miktarına sahip olduğuna göz atmakta fayda var. 4 GB ve 8 GB sürümleri arasında fiyat farkı mevcut.

150W güç tüketimi ile dikkat çeken ekran kartı için minimum 500W değerinde güç kaynağı öneriliyor. Bellek türü GDDR5 olan ekran kartı 7 GB/sn bellek hızı sunuyor. Piyasaya sürüldüğü dönemde fiyat performans konusunda çok başarılı bir kart olan RX 480'in maksimum performansı 5,8 TFLOP'a kadar çıkıyor.

HDMI 4K desteğini içeren ekran kartı AMD Radeon VR Ready Premium, AMD FreeSync, AMD Eyefinity, AMD CrossFire, AMD PowerTune dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri destekliyor.

Sade bir tasarıma sahip olan ekran kartının üzerinde yalnızca bir adet fan bulunuyor. Peki, yıllar önce çıkışını gerçekleştiren ekran kartı video oyunlarında nasıl bir performans sunuyor? Söz konusu ekran kartı full HD çözünürlükte güzel bir performans sunuyor ancak bazı oyunlarda grafik ayarını biraz düşürmek gerekebiliyor.

RX 480 Oyun Performansı

Oyun İsmi Çözünürlük Grafik Ayarları Ortalama FPS Control Full HD Yüksek 39 Control Full HD Orta 55 The Division 2 Full HD Yüksek 68 The Division 2 Full HD Ultra 51 Far Cry New Dawn Full HD Ultra 69 Jast Cause 4 Full HD Ultra 62 Metro Exodus Full HD Yüksek 33 Metro Exodus Full HD Orta 58 Apex Legends Full HD Ultra 77

2019 yılında piyasaya sürülen Control isimli video oyununda 1920 x 1080 piksel yani full HD çözünürlükte ve yüksek ayarlarda ortalama olarak 39 FPS civarı alınıyor. Oyunun grafik ayarlarını yüksekten orta seviyeye yani medium olarak ayarlandığında ortalama 55 FPS görülebiliyor. Dolayısıyla bu oyunda ayarları düşürerek daha rahat bir şekilde oynamak mümkün.

Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Tom Clancy's The Division 2'de 1920 x 1080 piksel çözünürlükte ve yüksek ayarlarda ortalama olarak 68 FPS değerine ulaşılabiliyor. Aynı çözünürlükte ultra ayarlarda yaklaşık 51 FPS değeri elde edilebiliyor.

2019 yılında satışa sunulan Far Cry New Dawn isimli yapımda full HD çözünürlükte ultra ayarlarda ortalama 69 FPS alınabiliyor. RX 480, 2560 x 1440 piksel yani QHD çözünürlükte ortalama olarak 50 FPS değerine ulaşabiliyor.

Söz konusu ekran kartı Metro Exodus isimli oyunda biraz zorlanabiliyor. Full HD çözünürlükte yüksek ayarlarda ortalama olarak 33 FPS elde edilebiliyor. Ayarlar orta yani medium olarak güncellendiğinde 58 FPS civarı bir değere ulaşılabiliyor.

AMD tarafından piyasaya sürülen ekran kartı, 2018 yılında satışa sunulan Just Cause 4'ü ise çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 62 FPS değeri alınabiliyor. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hâle gelen Apex Legends da rahat şekilde oynanabiliyor.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends isimli popüler oyunda full HD çözünürlükte ve ultra ayarlarda ortalama 77 FPS elde edilebiliyor. QHD çözünürlükte yaklaşık 50 FPS, 4K yani 3840 x 2160 piksel çözünürlükte ise 24 FPS civarı değer görülebiliyor. Bu oyunu da full HD çözünürlükte oynamak daha mantıklı.

Bu yazıda geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve fiyat performans yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan ekran kartı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ekran kartını öğrenme yazımıza göz atabilirsiniz.