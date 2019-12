Düşük bir miktar parayla sıfırdan bir yaşam kurmak için zorlu şartlardan geçeceğiniz ve servet basamaklarını tırmanarak eşsiz bir kariyere sahip olabileceğiniz From Zero to Hero, simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Diyaloglardan ve görsellerden oluşan basit ve sade grafikleri sayesinden zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sıfırdan bir kariyer planlaması yaparak hayatınıza bu doğrultuda yön vermek ve servete ulaşmak için mücadele etmektir.

Fakir bir öğrenci olarak yaşamınızı sürdürürken zorlu hayat şartlarıyla mücadele etmeli ve pes etmeden üniversite hayali kurmalısınız. Bu sayede yurtta kalarak burs alabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir profil çizebilirsiniz. Mezun olduktan sonra yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilir ve servete giden yolda büyük adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz From Zero to Hero, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir mobil oyun olarak ön plana çıkmaktadır.