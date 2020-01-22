Galaxy Bizz, Samsung kullanıcıları için özel hazırlanmış yayınlar ve uygulama tavsiyelerinin yanında daha birçok farklı zengin içeriği de kullanıcılarına sunan bir mağaza öncesi referans uygulamasıdır.

Bizz; zengin uygulama ve oyun incelemeleri, çeşitli konseptlerde hazırlanmış yeni uygulama listeleri ve cihazlara özel geliştirilmiş farklı uygulama önerileri ile birlikte Samsung kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor. Ayrıca Samsung kullanıcılarının ihtiyaçları ve zevkleri doğrultusunda güvenilir bir seçkin tavsiye servisi vadediyor.

Milyonlarca uygulama arasından seçim yaparak en doğru uygulamaları indirmek bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Ya da en trend, en eğlenceli oyunlardan anında haberdar olmak… Galaxy Bizz editörleri, her gün milyonlarca uygulama ve oyun arasından en iyilerini ve en güvenilirliklerini kullanıcılarına sunmak için burada.

Videograf nasıl yaratılır? Ya da en iyi çizim aracı hangisidir? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası seçkin editörler tarafından Galaxy Bizz kullanıcıları için hazırlanıyor.

Siz de bir Samsung'luysanız ve tüm fırsatlardan yaralanarak Galaxy'yi keşfetmek istiyorsanız uygulamayı hemen indirin ve kullanmaya başlayın.

Uygulamayı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.