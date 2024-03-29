Samsung Galaxy M13 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Bütçe dostu bir telefon olan Samsung Galaxy M13'ün özellikleri, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, 2022 yılında Galaxy M13 modelini tanıttı. Bakır, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefon, satışa sunulduğu dönemde hem fiyat hem de donanım bakımından dikkat çeken bir modeldi.

Samsung Galaxy M13 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 400 PPI

: Yaklaşık 400 PPI İşlemci : Exynos 850

: Exynos 850 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık: 8,4 mm

Samsung marka telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

Telefonun ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Samsung Galaxy M13 Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy M13 modelinin 64 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 609 TL, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 7 bin 642 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

Samsung Galaxy M13 2024'te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy M13'ü satın alabilirsiniz fakat uzun süreli kullanım için 2023 ya da 2024 yılında piyasaya sürülen bir akıllı telefon tercih etmek daha mantıklıdır. Benzer fiyata satın alınabilecek güncel telefonlar mevcut.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 7.639 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A15, 7.498 TL civarında fiyata sahip POCO C65, 8.999 TL civarında fiyata satılan vivo Y36, 7.099 TL civarında fiyata satılan Redmi 12 ve daha birçok model bulunuyor.

Bütçe biraz artırılabilirse 12.299 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A34, 13.399 TL civarında fiyata satılan POCO M6 Pro veya 10.699 TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13 de satın alınabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy M13 2024 yılında satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.