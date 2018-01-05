Geometry Dash SubZero, neon stili grafikleri, retro sesleri, özgün tempolu müzikleriyle öne çıkan platform oyunu. Serinin yeni oyununda çeşitli araçlar kullanan geometrik şekil karakterlerle ilginç mekanlarda uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Ritim tabanlı aksiyon dolu platform oyunu olarak karşımıza çıkan Geometry Dash SubZero’da kurulan tuzakları aşarak mümkün olduğunca uzun mesafe gitmeye çalışıyoruz. Kayarak, yere yapışık şekilde ilerliyor, tehlike arz eden platformları aşmak için zıplama, sıçrama hareketini yapıyoruz. Karakterlerimizin özel yetenekleri bulunmuyor, güçlendiricilere sahip değiliz ve hiçbir silahımız yok. Platforma döşenen tuzakların sayısı da bir hayli fazla. Reflekslerinize güveniyorsanız oynayabileceğiniz bir oyun.

Geometry Dash SubZero Özellikleri: