Samsung Galaxy S10 Lite ile Galaxy Note 10 Lite Karşılaştırması (Özellik ve Fiyat)

Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Samsung’un yeni modelleri Galaxy S10 ve Galaxy Note 10’un birçok özelliği paylaşıyor ancak bazı önemli farklılıklar var. Bu makalede Samsung Galaxy S10 Lite özellikleri ile Galaxy Note 10 Lite özelliklerini karşılaştırıyoruz. Amiral gemisi özellikleri daha uygun fiyata sunan modellerden hangisi tercih edilmeli? Samsung S10 Lite ve Note 10 Lite karşılaştırması yazımızda.

Samsung’un amiral gemisi özellikleri taşıyan nispeten uygun fiyatlı 2020 akıllı telefonları Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite geçtiğimiz günlerde duyurulmuş, cihazların teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmıştık. Tepe modeller Galaxy S11/S20 ve Note 11/Note 20’nun çok pahalı olacağını düşünen, Galaxy S10 veya Note 10 fiyatını da pahalı bulanlar için tercih edilebilecek ara modeller Galaxy S10 Lite veya Note 10 Lite. Peki, bu iki telefon arasında S Pen dışında ne gibi donanımsal farklılıklar var. One UI 2 ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonların arasındaki farklara bu yazımızda değiniyoruz.

Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite Kamera Karşılaştırması

Galaxy Note 10 Lite daha iyi arka kameraya sahip. Geçtiğimiz seneki Galaxy S ve Note üst seviye modellerindeki üçlü kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Birincil kamera 12 megapiksel. Bunun Galaxy S8 ve Note 8’de deneyimlediğimiz kamera olması, 2018’de tanıtılan Galaxy S9’un değişken diyaframını göremememiz şaşırtıcı. Diğer iki kamera 16 megapiksel ultra geniş sensör ve 12 megapiksel telefoto sensör. Galaxy S10 Lite ise orta seviye Galaxy A51’de bulunana benzer bir kamera kurulumuna sahip. Arkadaki 48 megapiksel kamera biraz daha detaylı fotoğraflar çekebiliyor ancak Çift Piksel otomatik odaklama teknolojisinden yoksun ve daha küçük piksel boyutuna ve diyaframa sahip. Bu nedenle fotoğraf özelinde Note 10 Lite’ın 12 megapiksel kamerasından daha kötü. Her iki cihaz da 32 megapiksel kameraya sahip olduğundan selfie kalitesi iki modelde de aynı.

Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite İşlemci Karşılaştırması

Galaxy S10 Lite ile Note 10 Lite arasındaki en büyük fark işlemci tarafında. S10 Lite Snapdragon 855 işlemciden güç alırken Note 10 Lite Snapdragon 855’den hem daha az güçlü hem de daha az verimli olan Exynos 9810 (Note 9’un işlemcisi) ile güçlendirilmiş. Sonuç olarak Note 10 Lite’ın S Pen ile gelmesi dışında çok büyük bir avantajı yok. Diğer tüm özellikler hemen hemen aynı.

Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite Özellik Karşılaştırması