Popüler Uygulamaların İnternet Kotası Dostu Sürümleri

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Onlardan uzaklaşamıyor ve her an yanımızda taşıyoruz. Instagram, Facebook ve Twitter gibi popüler uygulamalarda dolaşırken kendimizi kaptırıyor ve tarifemizi ay sonuna yetiştiremiyoruz. İnternet paketimiz ne kadar çoksa o kadar fazla data kullanıyoruz. Bu blog yazımızda tarifenizin yenilenmesine 3-5 gün kala yani internet paketiniz azaldığında kullanabileceğiniz uygulamaları listeledik. Bu uygulamalar sayesinde sosyal medyadan uzak kalmadan ve fazla veri harcamadan günlük stalklarınızı yapabilirsiniz. Hadi hemen listemize geçelim.

1) YouTube Go

Google'ın Android işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirdiği GO uygulamaları sayesinde artık çok daha az veri harcayabilirsiz. GO uygulamaları veriyi az harcamasının yanı sıra telefonunuzu daha az yoruyor. Kısa sürede oldukça popüler olan Youtube GO uygulaması ise standart sürüme oranla çok farklı bir özelliğe sahip. Youtube GO uygulamasını kullanarak videoları indirebilir ve daha sonra izleyebilirsiniz. Ayrıca daha sade bir tasarıma sahip olan Youtube GO, sistemi yormuyor ve daha tasarruflu bir şekilde veri kullanıyor.

2) Gmail GO

E-posta akışınız hareketli ise bu uygulamayı mutlaka denemelisiniz. Sisteminizi yormadan hızlı bir şekilde ve daha az veri harcayarak arkadaşlarınıza e-posta gönderebilmeniz artık mümkün. Google'ın yeni yeni kullanıma sunduğu Gmail GO kısa sürede oldukça popüler oldu. Siz de deneyin!

3) Facebook Lite

Facebook'un düşük özelliklere sahip telefonlar için geliştirdiği bu uygulama, dev sosyal medya sitesinde dolaşmanızı kolaylaştırıyor. Sisteme yüklenen resimler Facebook Lite uygulamasında daha düşük kalitede gösteriliyor ve bu sayede daha az veri kullanıyorsunuz.

4) Messenger Lite

Bir üst sırada olduğu gibi Messenger Lite uygulaması da Facebook Lite gibi daha az veri tüketiyor. Bu uygulama sayesinde Facebook arkadaşlarınız ile daha hızlı bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.

5) Opera Max

Opera tarafından geliştirilen bu uygulama sayesinde internette dolaşırken daha az veri harcamanız mümkün. Bir VPN uygulaması olan Opera Max, erişmek istediğiniz verileri süzgeçten geçirerek size sunuyor ve bu sayede daha az veri kullanarak internette dolaşmış oluyorsunuz.

6) Internet Speed Meter Lite

Internet Speed Meter Lite uygulaması sayesinde telefonunuzun bildirim ekranında harcadığınız veriyi anlık olarak görebilmeniz mümkün. Bu seçenek sayesinde internet kullanımınız sürekli gözünüze çarpacak ve internette dolaşırken daha dikkatli olacaksınız. Internet Speed Meter Lite uygulaması sayesinde anlık olarak veri harcamalarınızı takip edebilirsiniz. Hatta haftalık ve aylık saklama seçenekleri sayesinde uzun süreli veri kullanım takipleri de yapabilmenizde mümkün.