Huawei P40 Lite Özellikleri Neler? 2022’de Alınır mı?

Huawei P40 Lite özellikleri neler? Bu sorunun yanıtı, çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ tercih edilen cihaza dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Huawei tarafından geliştirilen P40 Lite 2020 yılında piyasaya sürüldü. P40 serisindeki diğer cihazlara kıyasla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olan model, çıkışını gerçekleştirdiği dönemde oldukça iddialıydı.

Günümüzde çok sayıda kişi tarafından tercih edilmeye devam edilen cihazda hangi donanım bileşenlerin yer aldığı oldukça merak ediliyor. Şu anda yeni bir telefon satın almak isteyen çoğu kişinin kafasında Huawei P40 Lite 2022’de alınır mı sorusu oluşuyor. Hazırladığımız yazıda merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Huawei P40 Lite Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2310 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Kirin 810

GPU: Mali-G52 MP6

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.0

Batarya: 4200 mAh

Yazılım: Android 10, EMUI 10

Ağırlık: 183 gram

Kalınlık: 8,7 mm

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei P40 Lite, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2310 piksel çözünürlük sunuyor. Çin merkezli teknoloji devi Huawei tarafından üretilen akıllı telefon modelinin ekranında IPS LCD paneli yer alıyor.

Gücünü Kirin 810 işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda yer alan yüksek RAM kapasitesi, kullanım deneyimini doğrudan etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Cihazın arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Arka kameralar 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen Huawei P40 Lite modelinin ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. HDR ve panorama özelliklerinin yer aldığı ön kamera, tıpkı arka kameralar gibi 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

183 gram ağırlığındaki telefon 159,2 x 76,3 x 8,7 mm boyutlarında. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Başarılı telefonun arayüz tarafında ise EMUI 10 yer alıyor. Şık tasarıma sahip cihazın fiyatı nedir, 2022 yılında satın almak mantıklı mı?

Huawei P40 Lite Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz senelerde piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran Huawei P40 Lite isimli modelin siyah renge sahip sürümü 6 bin 800 TL civarında bir fiyat etiketi ile bulunabiliyor. Yeşil renge sahip telefon ise 6 bin 970 TL civarında bir fiyat ile satışta.

Huawei P40 Lite adlı akıllı telefon modelini ikinci el olarak da bulabilirsiniz. İkinci el P40 Lite, şu anda internette 3000 TL ya da 3400 TL civarında fiyat etiketine sahip. Söz konusu cihazın sıfır ve ikinci el fiyatlarının zaman içinde artabileceğini veya azabileceğini unutmayın.

Telefon dahil olmak üzere ikinci el bir ürün satın alırken satıcının güvenilir olup olmadığına dikkat etmeniz oldukça büyük bir öneme sahip çünkü satıcının kötü niyetli olma ihtimali mevcut. Dolayısıyla eğer ikinci el ürün almak isterseniz, güvenilir bir satıcıyı tercih etmelisiniz.

İkinci el ürün satın alırken satıcının yanı sıra ürünün sağlam olup olmadığını incelemeli, cihazın ekranındaki çiziklerin olup olmadığına dikkat etmeli ve ürünün garanti süresinin ne kadar olduğuna göz atmanız gerekiyor. Bu hususlara dikkat etmediğiniz takdirde mağdur olabilme ihtimaliniz bulunuyor.

Huawei P40 Lite 2022’de Alınır mı?

Huawei tarafından sunulan geliştirilen P40 Lite modeli, yukarıda da belirttiğimiz üzere 6 bin 800 TL ila 6 bin 970 TL civarında fiyat etiketine sahip. İkinci el P40 Lite, çok daha düşük fiyat etiketi ile satılıyor fakat çoğu kişi, herhangi bir problemin yaşanma olasılığından ötürü ikinci el tercih etmek istemiyor.

İkinci el ürünler daha önce kullanılmış olduğundan ötürü bazı sorunlar ile karşılaşma ihtimaliniz mevcut. Herhangi bir sorun ile karşılaşmamak için satıcının güvenilir olmasına, cihazda bir sorunun olup olmadığına, telefonun daha önce teknik servise gönderilip gönderilmediğine, garanti süresine, telefonda çizik gibi sıkıntıların olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Elbette Huawei P40 Lite modelini 2022 yılında satın alıp almamak tamamen sizin tercihine kalmış fakat bu telefon yerine 2022 yılında piyasaya sürülen Huawei Nova 9 SE isimli cihazı tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.

Sahip olduğu şık tasarım ile dikkatleri üzerinde toplayan Huawei Nova 9 SE isimli cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü şu anda Huawei mağazasında bir kampanya kapsamında 6 bin 699 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Daha az bir para ödeyerek daha güncel bir telefon satın alabilme imkânına sahipsiniz. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nova 9 SE, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük sunuyor.

Android 11 işletim sistemi ile beraber gelen telefonun arka tarafında 108 MP geniş açılı kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan cihazda Adreno 610 GPU mevcut. 191 gram ağırlığındaki telefon 7,9 mm kalınlığında. 4000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı modelde 66W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.