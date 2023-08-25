Nubia Red Magic 6 Lite Özellikleri ve Fiyatı

ZTE Nubia’nın oyuncular için özel olarak tasarladığı Nubia Red Magic 6 Lite sonunda Türkiye piyasasına giriş yapmış bulunuyor. Vodafone aracılığıyla Türkiye’deki oyun severlerle buluşan bu telefon sıradan bir akıllı telefon olmanın ötesinde aynı zamanda bir oyun konsolu işlevi görüyor.

Nubia Red Magic 6 Lite’ın tasarımsal özellikleri, sahip olduğu teknolojiler ve sunduğu olanakları bu yazımızda sizin için bir araya getirdik. İşte, ünlü teknoloji devlerinden olan ZTE’nın sunduğu Nubia Red Magic 6 Lite hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Nubia Red Magic 6 Lite Teknik Özellikleri

Mobilde oyun oynamayı sevenler için fonksiyonel özelliklere sahip olan ve gelişmiş ekran özelliklerini oyun deneyimi ile birleştiren Nubia Red Magic 6 Lite, Vodafone sayesinde oyun severlerle buluştu.

Kesintisiz ve akıcı bir oyun deneyimine sahip olmak isteyenler 5050 mAh batarya ve hızlı şarj desteği sayesinde daha uzun süre telefondan oyun oynayabiliyor.

Tasarım ve teknoloji anlamında gelişmiş özelliklere sahip olan bu cihaz oyun severler için fiyat / performans dengesi kurmayı başarmış, kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Hem telefon hem de oyun konsolu gibi kullanılabilen Nubia Red Magic 6 Lite’ın teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Ekran: 6.8 inç 1080 x 2400 px FHD + AMOLED Ekran

165 Hz yenileme hızı

Multi touch, çizilmeye karşı dirençli cam, 10 bit renk derinliği 1.07 milyar renk özellikleri

Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 işlemci

8 Çekirdek CPU

Adreno 660 GPU

8 – 12 GB RAM

128 – 256 GB Depolama

Boyut: 169 x 77.09 x 9.7 mm

220 Gram ağırlık

Android 11 işletim sistemi

USB 3.2 Gen 1 – Type-C bağlantı

Nano-SIM ve çift hat desteği

5050 mAh batarya

66 W Hızlı şarj

65 dakika şarj süresi

64 MP kamera

4320p 8K Ultra HD video

İkinci arka kamera 8 MP

Üçüncü arka kamera 2 MP

Ön kamera 8 MP

5G Desteği

Stereo ses çıkışı

Pusula, yakınlık, ışık sensörleri ve jiroskop, ivmeölçer, Sensor Hub

Çıkış tarihi: 2021 Mart

Nubia Red Magic 6 Lite Fiyatı

ZTE’nin Nubia markasına ait ürünler şu an Türkiye’de sadece Vodafone üzerinden satın alınabiliyor. Bu cihazları satın almak ya da incelemek için Vodafone ‘Yanımda’ uygulamasını kullanmanız gerekiyor.

Uygulamada karşınıza çıkan ‘Her Şey Yanımda’ sekmesine girip cihaza göre bir arama yaptığınızda karşınıza Nubia markalı diğer ürünler gibi Red Magic 6 Lite modeli için de ‘sepete ekle’ seçeneği çıkıyor.

Fiyat olarak ise Vodafone’da Nubia Red Magic 6 Lite 17 bin 569 TL’den listeleniyor.