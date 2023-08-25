Nubia Red Magic 6 Lite Özellikleri ve Fiyatı
Vodafone - ZTE iş birliği ile ülkemizde satışa çıkan Nubia Red Magic 6 Lite kesintisiz oyun deneyimi sunuyor. İşte, Nubia Red Magic 6 ve özellikleri!
ZTE Nubia’nın oyuncular için özel olarak tasarladığı Nubia Red Magic 6 Lite sonunda Türkiye piyasasına giriş yapmış bulunuyor. Vodafone aracılığıyla Türkiye’deki oyun severlerle buluşan bu telefon sıradan bir akıllı telefon olmanın ötesinde aynı zamanda bir oyun konsolu işlevi görüyor.
Nubia Red Magic 6 Lite’ın tasarımsal özellikleri, sahip olduğu teknolojiler ve sunduğu olanakları bu yazımızda sizin için bir araya getirdik. İşte, ünlü teknoloji devlerinden olan ZTE’nın sunduğu Nubia Red Magic 6 Lite hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!
Vodafone ZTE İş Birliği: Türkiye'de Satılan Nubia Ürünleri
Teknoloji alanında dünyaca ünlü Çin markası ZTE’nin ürünleri Vodafone sayesinde Türkiye’ye geliyor. ZTE ve Vodafone arasında yapılan anlaşma bazı seçilmiş ZTE ürünlerini kapsıyor.
Nubia Red Magic 6 Lite Teknik Özellikleri
Mobilde oyun oynamayı sevenler için fonksiyonel özelliklere sahip olan ve gelişmiş ekran özelliklerini oyun deneyimi ile birleştiren Nubia Red Magic 6 Lite, Vodafone sayesinde oyun severlerle buluştu.
Kesintisiz ve akıcı bir oyun deneyimine sahip olmak isteyenler 5050 mAh batarya ve hızlı şarj desteği sayesinde daha uzun süre telefondan oyun oynayabiliyor.
Tasarım ve teknoloji anlamında gelişmiş özelliklere sahip olan bu cihaz oyun severler için fiyat / performans dengesi kurmayı başarmış, kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Nubia Neovision Glass Özellikleri ve Fiyatı
ZTE’nin ürettiği Nubia NeoVision Glass isimli arttırılmış gerçeklik gözlükleri 2023 yazının başında piyasaya sürüldü.
Hem telefon hem de oyun konsolu gibi kullanılabilen Nubia Red Magic 6 Lite’ın teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
- Ekran: 6.8 inç 1080 x 2400 px FHD + AMOLED Ekran
- 165 Hz yenileme hızı
- Multi touch, çizilmeye karşı dirençli cam, 10 bit renk derinliği 1.07 milyar renk özellikleri
- Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 işlemci
- 8 Çekirdek CPU
- Adreno 660 GPU
- 8 – 12 GB RAM
- 128 – 256 GB Depolama
- Boyut: 169 x 77.09 x 9.7 mm
- 220 Gram ağırlık
- Android 11 işletim sistemi
- USB 3.2 Gen 1 – Type-C bağlantı
- Nano-SIM ve çift hat desteği
- 5050 mAh batarya
- 66 W Hızlı şarj
- 65 dakika şarj süresi
- 64 MP kamera
- 4320p 8K Ultra HD video
- İkinci arka kamera 8 MP
- Üçüncü arka kamera 2 MP
- Ön kamera 8 MP
- 5G Desteği
- Stereo ses çıkışı
- Pusula, yakınlık, ışık sensörleri ve jiroskop, ivmeölçer, Sensor Hub
- Çıkış tarihi: 2021 Mart
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2021 yılında Nubia’nın amiral gemisi olarak tanıtılan Red Magic 6R, çıkış tarihinin üstünden uzun sayılabilecek bir zaman geçmiş olsa da Vodafone ile Türkiye’de satışa çıkmış bulunuyor.
Nubia Red Magic 6 Lite Fiyatı
ZTE’nin Nubia markasına ait ürünler şu an Türkiye’de sadece Vodafone üzerinden satın alınabiliyor. Bu cihazları satın almak ya da incelemek için Vodafone ‘Yanımda’ uygulamasını kullanmanız gerekiyor.
Uygulamada karşınıza çıkan ‘Her Şey Yanımda’ sekmesine girip cihaza göre bir arama yaptığınızda karşınıza Nubia markalı diğer ürünler gibi Red Magic 6 Lite modeli için de ‘sepete ekle’ seçeneği çıkıyor.
Fiyat olarak ise Vodafone’da Nubia Red Magic 6 Lite 17 bin 569 TL’den listeleniyor.
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