Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Godzill.io mobil oyunu, korkusuz oyunculardan oluşan ekibinizle şehri dev yaratıklardan korumaya çalışacağınız heyecan verici bir online aksiyon oyunudur.

Godzill.io mobil oyununda ünlü Hollywood yapımı Godzilla’dan esintileri sonuna kadar göreceksiniz. Serüveniniz boyunca şehri devasa dinozorlara karşı savunmak için elinizden geleni yapmalısınız. Çevrimiçi olarak oynanan oyunda 10 korkusuz birim arasından seçim yapabilirsiniz. Her birimin kendine has yetenekleri olacak. Bu birimlerle dinozora karşı şehri savunacaksınız. Birimlerinizi oyunda ilerledikçe yükseltmelerle geliştirebilirsiniz. Bazen yetenekli bir asker, bazen zırhlı bir araç ya da helikopter olarak canavara saldırabilirsiniz.

Oyunda kurduğunuz ekiple her daim kontak halinde olun ve gerektiğinde ekibe liderlik edin. Dev dinozorlara karşı hayatı zehir edeceğiniz Godzill.io mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.