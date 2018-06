Guns Of Death, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğnizi harika bir online FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda farklı silahları kontrol edebiliyor ve farklı haritalarda yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz.

Tamamı Türk geliştiriciler tarafından yapılan bir oyun olan Guns Of Death, FPS kamerasıyla oynanan online bir aksiyon oyunudur. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda harika silahları kullanabiliyor ve düşmanlarınızı yok ediyorsunuz. Gerçek bir savaşçı gibi rol üstlenebileceğiniz oyunda takımızı kuruyor ve zorluklarla mücadele ediyorsunuz. Birbirinden zorlu ve güçlü rakiplerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Guns Of Death, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan Guns Of Death, aynı zamanda saatlerce telefonların başına kitlenebileceğiniz bir oyundur. 30'dan fazla silahın ve günlük görevlerin yer aldığı oyunda rütbenizi yükselterek daha güçlü bir konuma gelebiliyorsunuz. Yüksek kaliteil grafikeriyle de ön plana çıkan Guns Of Death, soluksuz bir heyecan sunuyor.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda takımınızı kurup diğer oyuncularla kıyasıya savaşıyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız müptelası olabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Guns Of Death oyunu sizleri bekliyor.

Guns Of Death oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.