Labirentlerin arasında ilerleyerek karşınıza çıkan silahlı insanları öldürebileceğiniz ve puan toplayarak yolunuza devam edeceğiniz Guns.io, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edile eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, karmaşık bir ortamda karakterinizle birlikte hızla ilerlemek ve karşınıza çıkan tüm herkesi öldürmektir. Farklı silahlar ve savaş aletlerinden yararlanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirebilir ve seviye atlayarak yeni mekanların kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı özelliklere sahip onlarca güçlü kahraman yer almaktadır. Ayrıca düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz tabanca, makineli tüfek, pompalı tüfek ve daha onlarca ölümcül silah bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri ve silahı seçerek oyuna başlayabilir ve yolunuza çıkan herkesi öldürerek seviye atlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Guns.io, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.