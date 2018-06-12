House Flipping 'N Building oyununda tek kişi olarak harabe halinde evlere bir şans daha verin ve sonrasında satarak kar edin. Bu tamiratta çivi ve vidalar en büyük yoldaşınız olacak. Ayrıca ev temizliğini yapmayı da unutmayın ve becerilerinizi en üst seviyeye çıkarmaya çalışın.

Eğlenceli ve simülasyon tarzıyla dikkat çekmeyi başaran oyun İç tasarımdan hoşlanıyor musunuz ve en sevdiğiniz tarzınızı izleyerek boş odaları doldurmak mı istiyorsunuz? Bunun için boş bir daire satın alabilir ve hazırlayabilirsiniz. Sadece mühendislerin anlayacağı şeyleri tercih ediyor musunuz? O zaman onarıma odaklanabilirsiniz ve ev tesisatını giderebilirsiniz.

Evleri baştan aşağı düzenlerim ve güzelleştiririm diyor ve bu konuda uzman olduğunuzu düşünüyorsanız, eski bir satın alın ve hemen bazı yenilikler yaparak eski evleri mükemmel hale getirin.

House Flipping 'N Building Özellikleri