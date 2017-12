HTC Smart Display (Akıllı Ekran), U11+ modelinde gördüğümüz, kilit ekranında faydalı bilgiler sunan bir uygulama. Samsung’un Always on Display (Ekran Sürekli Açık) özelliğinin aynısı demek sanırım yanlış olmaz. Telefonunuzun hiçbir düğmesine basmadan saat/tarih, pil durumu, bildirimleri vs. görebiliyorsunuz.

HTC’nin ilk olarak U11+ telefonunda sunduğu Smart Display (Akıllı Ekran) özelliği sayesinde HTC’nin deyimiyle akıllı telefon akıllı masa saatine dönüşüyor. Kullanıcıların genelikle pil yüzdesine bakmak, bildirimleri görmek, saat ve tarihe bakmak için telefonun kilidini sürekli açıp kapatmasının önüne geçmek için koyulan ekran sürekli açık özelliği faydalı ancak gün içinde bataryada önemli derecede olmasa da pil düşüşüne sebebiyet veriyor. Telefon cepteyken veya çantadayken bu özellik otomatik olarak kapatılıyor ancak yine de kullanım esnasında ölçüm yapmanızı tavsiye ederim.

HTC Smart Display Özellikleri: