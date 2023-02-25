Başarısızlık Hikayeleri: Sony Telefon Piyasasından Neden Çekildi?
Sony telefon piyasasında neden başaramadı? Bir zamanların efsanevi telefon üreticilerinden Sony geleceği neden göremedi?
Dünyanın en popüler markalarından biri olan ve halen günümüzde farklı piyasalarda iş yapan Sony, bir zamanlar telefon üretiyordu. Öyle ki hepimiz Sony’yi büyük ekranlar ve megapikselleri yüksek olan cihazlarla tanıdık. Ancak diğer markalar gibi Sony'de bir süre sonra telefon piyasasından çekilmek zorunda kaldı. Peki, Sony neden telefon piyasasından çekildi? İsterseniz Gelin, yakından bakalım.
Sony Neden Telefon Piyasasından Çekildi?
Birçok modeli ile karşımıza gelen Sony, PlayStation konusunda da başarılıydı. Bu konuda Xbox ile sürekli yarışsa da halen bir numara Sony,
Ancak Sony telefon piyasasına girdikten bir süre sonra rakipleri arasında büyük oranda başarısızlık göstermişti.
Sony bir Japonya şirketi olmasına kıyasla elektronik ürünlerde başarılı olmalıydı. Oyun konsolları ve kamera konusunda bunu oldukça başarılı gösterebiliyor. Bu durumu çeviremediği noktalardan biri de telefon piyasasıydı.
Rakipleri arasına İlk başlarda başarılı bir şekilde gelen Sony yaptığı değişikliklerden dolayı batmıştı. Öyle ki Sony son güncel gelişmeleri takip etmiyor ve telefonlarına bunu uygulamıyordu.
Bu nedenle Sony büyük oranda pazar payı aynı şekilde finansal yönetimde iyi oturamıyordu. Bu içeriğimizde sizler için telefon piyasasının bir zamanlar lideri olan Sony’in batış hikayesini sizler için derledik.
En İyi Sony Telefonlar
- Xperia 10 II
- Sony Xperia 5 II
- Xperia 5 III
- Sony Xperia 1 III
- Sony Xperia Pro-I
Xperia 10 II
IP 65 / 68 sertifikası bulunan ve aynı zamanda kaliteli bir Sony telefon arıyorsanız tercih edebileceğiniz modellerden biri Xperia 10 II'dir. Günümüzde rakiplerini artık geçemiyor olmuş olsa da bir yerlerde hayatta kalmaya çalışlıyor.
Sony Xperia 5 II
Güçlü ve şık bir telefon istiyorsanız aradığınız model Xperia 5 II olabilir. Öyle ki 8 GB RAM Snapdragon 865 işlemci ile gelen telefon, aynı zamanda 5G teknolojisi sunuyor.
Başarısızlık Hikayeleri: LG Neden Telefon Piyasasında Battı?
LG bildiğiniz gibi bir zamanlar telefon piyasasında bulunuyor ve birçok markaya rakip oluyordu. Ancak zamanlar diğer markalar gibi sonuç hüsranla bitti.
Xperia 5 III
Şık ve çercevesiz bir Sony telefon isteyenleri buraya toplayabiliriz. Aynı zamanda 6.1 inç'lik ekranı ile tek elle oldukça rahat bir şekilde kullanılabilir.
Sony Xperia 1 III
12 GB RAM, Snapdragon 888 işlemci ve daha fazlasını bir arada bulunduran cihaz, tam anlamıyla bir canavar.
Sony Xperia Pro-I
120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan Xperia Pro-I, aynı zamanda sinematik çekimlerde yapabilmektedir.
Başarısızlık Hikayeleri: Nokia Nasıl Battı?
Nokia geçmişten günümüze en sağlam telefonlar arasında yer alıyordu. Öyle ki Nokia 3310 modeli internet aleminde meme olarak görülüyor ve insanlar Nokia’nın adeta bir tank gibi sağlam olduğunu düşünüyordu.
Peki, sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Sony'nin en büyük rakiplerinden biri olan HTC'nin neden baktığını merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.
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