Huawei Phone Clone, yeni telefona veri aktarımını kolaylaştıran uygulama. Mevcut Android telefonunuzdan yeni Huawei telefonunuza geçiş aşamasında rehber, sms, mesajlarınız, fotoğraf ve videolarınızı kolayca aktarmanızı sağlayan uygulama, kablosuz ağ bağlantısını kullanıyor ve sadece dört adımda veri aktarımını tamamlıyor.

Huawei’nin Phone Clone adını verdiği ücretsiz veri aktarma - taşıma uygulaması ile kablolarla uğraşmadan ve son derece hızlı bir şekilde eski Android telefonunuzdaki verileri yeni telefonunuza kolayca aktarabiliyorsunuz. Huawei marka akıllı telefon kullanmıyorsanız sadece kişiler, fotoğraf ve videolar aktarılıyor. Hali hazırda Huawei telefon kullanıyor, yeni bir modele geçtiyseniz daha fazla veriyi aktarabiliyorsunuz. Kişileriniz, fotoğraflarınız, videolarınız, müzikleriniz, mesajlarınız, notlarınız, uygulamalarınız, uygulama verileri, ayarlar dahil tüm veriler yeni Huawei telefona aktarılıyor.

Huawei Phone Clone Uygulaması ile Yeni Android Telefona Veri Aktarma: