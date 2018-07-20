Hyperdrome - Tactical Battle Racing, geleceğin arabalarıyla yarışlara girdiğiniz harika bir mobil oyun. Sadece teke tek kapışmaların olduğu yarış oyununda ışınlanarak rakibin önüne geçme, piste mayın döşeme, drone’larla rakibe zor anlar yaşatma ve daha pek çok aksiyona giriyorsunuz. Kullandığınız araçlar da çeşitli silahlarla donatılmış, modifiye edilmiş güçlü ve son derece hızlı araçlar. Sıra dışı yarışlara hazır mısınız?

Tepe kamera açısından oynanış sunan arcade araba yarışı oyunlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm, görsel açıdan da kalitesini ortaya koyan bir yapım Hyperdrome. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere yarışlarda taktik ön plana çıkıyor. Klasik araba yarışlarındaki hızlı olanın kazandığı değil, doğru taktik uygulayanın bitiş çizgisini görebildiği yarışlar düzenleniyor. Yarışlar teke tek, rakipleriniz de dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncular oluyor. Şampiyonlar sezonu da var ancak katılmak için binlerce kupa toplamanız gerekiyor.