Jabra Sound+, Jabra marka kablosuz kulaklıklarınızı kişiselleştirmenizi sağlayan yardımcı uygulama. Evde, işte, otobüste, spor yaparken, yürürken, araba kullanırken vs. kullanma tarzınıza göre kulaklığınızı ayarlayabildiğiniz, kulaklığınızın tüm özelliklerini en iyi şekilde kullanmanızı sağlayan ücretsiz uygulama.

Jabra Elite 45e, 65e, 65t, 75t, 85t, Active 45e, Active 65t, Evolve 65e ve 65t modellerinden birine sahipseniz Jabra Sound+ uygulamasını Android telefonunuza yüklemelisiniz.

Jabra’nın resmi mobil uygulaması ekstra özellikler ekliyor ve kulaklıklarınızı kullanma şeklinize göre özelleştirmenizi sağlıyor. Toplu taşıma, ev, iş yeri veya okul, tatil, her ortam için farklı ayarlar yapabiliyor veya hazır ayarları kullanabiliyorsunuz. Google Asistan fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Ekolayzır ayarı yapabiliyorsunuz. Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğini açıp kapatabiliyor, ince ayarını yapabiliyorsunuz. Kulaklıklarınız kulağınızdayken dış sesi ne kadar seviyede duymak istediğinizi bile ayarlayabiliyorsunuz. Elbette çağrı ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Pil durumunu da grafiksel olarak görebiliyorsunuz. Unutmadan, kulaklığınıza yazılım güncellemesi verildiğinde uygulama üzerinden indirebiliyorsunuz. Sadece Jabra Elite Active 65t modeli için aktivite takibi yapabiliyorsunuz.