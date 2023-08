Tasarımıyla Dikkat Çeken Nothing Ear (2) Özellikleri ve Fiyatı

Nothing Ear (2) özellikleri, Nothing marka kablosuz kulaklık satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran kablosuz kulaklığın neler sunduğuna göz atacağız.

2023 yılı içerisinde piyasaya sürülen Nothing Phone (2) isimli akıllı telefon modelinin ardından kablosuz kulaklık Nothing Ear (2) de satışa sunuldu. Nothing Ear (2) tıpkı Nothing marka telefon gibi tasarımıyla fark yaratıyor.

Nothing Ear (2) Özellikleri

Sürücü : 11,6 mm dinamik sürücü

: 11,6 mm dinamik sürücü Şarj Kutusunun Bataryası : 485 mAh

: 485 mAh Kulaklıkların Bataryası : 33 mAh

: 33 mAh Şarj Kutusu Ağırlığı : 51,9 gram

: 51,9 gram Kulaklık Ağırlığı : Her biri 4,5 gram

: Her biri 4,5 gram Bluetooth : 5.3

: 5.3 Suya Dayanıklılık : Kulaklıklar IP54, şarj kutusu IP55

: Kulaklıklar IP54, şarj kutusu IP55 Kablolu Şarj : Type-C

: Type-C Desteklenen Teknolojiler: Şeffaflık modu, Kişiselleştirilmiş ANC, düşük gecikme modu, 24bit Hi-Res Audio sertifikası

11,6 mm dinamik sürücüye sahip olan Nothing Ear (2) isimli kablosuz kulaklık modelinin şarj kutusunda 485 mAh kulaklıklarda ise 33 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Şeffaflık modu ve kişiselleştirilmiş ANC teknolojileri, kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği kapalıyken şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar, yalnızca kulaklıklar ise 6,3 saate kadar kullanım sunuyor. ANC özelliği etkinken şarj kutusuyla 22,5 saate kadar, sadece kulaklıklar ise 4 saate kadar kullanım imkânı elde ediliyor. Bu süreler kullanım senaryolarına göre değişiklik gösterebilir.

Şarj kutusu 51,9 gram, kulaklıkların her biri ise 4,5 gram ağırlığında. Gelişmiş ekolayzer desteğine sahip olan kulaklık, çeşitli ayarlar yapılmasını sağlayarak kişiselleştirme imkânı sunuyor. Düşük gecikme modu sayesinde oyunlarda daha iyi deneyim elde edilmesine imkân tanıyan cihaz Bluetooth 5.3'ü destekliyor.

Nothing Ear (2), suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Kulaklıklarda IP54 sertifikası, şarj kutusunda ise IP55 sertifikası bulunuyor. Kablosuz kulaklık, Android cihazlar için Google Fast Pair, Windows kullanıcıları için Microsoft Swift Pair'i destekliyor. Peki, Nothing Ear (2) fiyatı ne kadar?

Nothing Ear (2) Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Nothing Ear (2), 3 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Nothing marka kablosuz kulaklık modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.