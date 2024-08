Nothing Ear Stick Özellikleri ve Fiyatı! Uygun Fiyatlı Kablosuz Kulaklık İsteyenlerin Tercihi

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modellerinin sayısı her geçen gün artıyor. Kuşkusuz piyasadaki en dikkat çeken seçeneklerden biri ise Nothing'in şeffaf tasarımıyla dikkat çeken Nothing Ear Stick. Peki Nothing Ear Stick, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? Gelin bu uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modelinin ayrıntılarına birlikte göz atalım.

Nothing Ear Stick Özellikleri

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arayanların ilk tercihlerinden biri olan Nothing Ear Stick, tek şarjla 3 saate kadar konuşma ve 7 saate kadar da müzik dinleme imkanı sunuyor. Aynı zamanda yeni kulaklıkla şarj kutusuyla 12 saatlik konuşma ve 29 saate kadar da müzik dinlenebiliyor.

Yüksek performans sergileyen kulaklık, 12.6 mm dinamik sürücüye sahip. IP54 sertifikasına sahip olduğu için bu kulaklık, terleme ve suya karşıda çok dayanıklıdır. Microsoft ve Google’ın hızlı eşleşme teknolojilerini destekliyor. SBC ve AAC kodeklerine sahip olan kulaklık, Bluetooth 5.2 bağlantı seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Ayrıca düşük gecikme imkanına sahip Low lag mode teknolojisi de kulaklığın kullanışlılığını artırıyor. Model, Bluetooth 5.1 üzerindeki tüm cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Nothing Ear Stick kutusunun ağırlığı ve boyutu: 46.3 gram ve 87.1 mm x 29.8 mm x 29.8 mm’dir. Kulaklığın normal ağırlık ve boyutu: 4.4 gram ve 29.8 mm x 18.8 mm x 18.4 mm’dir.

Nothing Ear Stick Fiyatı

Nothing Ear Stick, Nothing Phone 1’e entegre edilerek kontrol hareketleri özelleştirilebiliyor. Nothing X uygulaması sayesinde kulaklık hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılıyor. Ergonomik yapısı sayesinde kolayca here yere taşınabiliyor.

Kalabalık yerlerde 1 milyonun üzerindeki sesi analiz ederek daha net seslerin duyulmasını sağlıyor. Kulaklığın sahip olduğu üç yüksek çözünürlüklü mikrofonsa çok gürültü yerlerde dahi gerçekçi sesler aktarıyor. Özellikle kulaklıktaki algoritmalar kulaklığın kullanışlılığını daha çok artırıyor.

Gün boyu kullanım için çok uygun olan Nothing Ear Stick fiyatı, 1.499,00 TL’dir.