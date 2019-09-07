KazandıRio uygulaması ile kampanya kapsamındaki ürünlerden çıkan şifreleri Android cihazlarınız üzerinden girerek hediyenizi kazanabilirsiniz.

Pepsi, Yedigün, Fruko, Lipton Ice Tea, Doritos, Ruffles, Lay’s ve Cheetos gibi markaların çeşitli zamanlarda düzenlediği kampanyalardan haberdar olabileceğiniz ve hediyeler kazanabileceğiniz KazandıRio uygulaması, bu hediyeleri dilediğiniz zaman alabilmenizi de sağlıyor. Kampanya kapsamındaki ürünlerde bulunan şifreleri uygulama üzerinden girdikten sonra hediyenizi görebileceğiniz uygulamada, hediyenizi hemen alabiliyor ya da cüzdanınıza atabiliyorsunuz.

Şifreleri ister elle isterseniz de cihazınızın kamerasıyla okutabileceğiniz KazandıRio uygulamasında, mevcut kampanyalar hakkındaki tüm detaylı bilgileri de öğrenebiliyorsunuz. Kazandığınız hediyeleri, kampanyaya katılan iş ortağı dükkanlarda dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz KazandıRio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.