Kiki's Vacation ile oyuncular sevimli ve bir o kadar da eğlenceli bir ada olan Kokoloko adasına gidecekler.

Simülasyon oyunu olarak yayınlanan ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam edilen Kiki's Vacation rahatlatıcı bir oynanış atmosferine sahip. Rengarenk içerikleri, başarılı grafikleri ile oyuncuları farklı maceralara götürecek olan yapım sevimli hayvanlara da ev sahipliği yapacak.

Belirli bir yaş kitlesine hitap edecek olan oyun da yerliler ile arkadaş olacak, yepyeni bir dünyayı da keşfetme fırsatı bizleri bekliyor olacak. Birbirinden farklı karakterler ile de tanışma fırsatı da bulacağımız yapım içerisinde plaja ve denize gidebilecek çeşitli aktivitelere katılabileceğiz.

Adadaki yerlilerin sırlarını da keşfetme fırsatı bulacağımız oyun içerisinde özel anlar da karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından indirilen ve oynanan yapım, Play Store üzerinde 4.2 olarak değerlendiriliyor.