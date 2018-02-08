Kuros Classic, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bulmaların üzerinden gelmeniz gereken oyunda benzersiz mücadelelere dahil oluyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Kuros Classic, zorlu seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken bir mobil oyundur. Boş hücreleri doldurarak ilerlediğiniz oyunda beyninizi de sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Kendine has bir mantığa sahip olan oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Sihirli taşları kullanarak daha fazla puan kazanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken Kuros Classic, aynı zamanda çocukların da beğenerek oynayabileceği bir mobil oyundur. Eğlenceli ve keyifli bir mobil oyun olan Kuros Classic'i mutlaka denemelisiniz.

Kuros Classic oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.