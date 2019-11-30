Yunan tanrılarından miras kalan bir çiftliği yöneterek eski döneme ait ilginç yaratıkları besleyeceğiniz ve tarımla uğraşarak organik ürünler yetiştireceğiniz Legends Of Olympus, mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve macera dolu görevleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, antik çağda bir çiftlik kurarak sevimli hayvanları çiftliğinize almak ve tarımcılık yaparak geçiminizi sağlamaktır.

Size verilen görevleri yerine getirerek çiftliğinizdeki hayvanları geliştirebilir ve birbirinden lezzetli meyve ve sebzeler üretebilirsiniz. Elde ettiğiniz hayvansal gıdaları ve tarım ürünlerini satışa çıkartarak kazanç sağlayabilir ve çiftliğinizi geliştirerek seviye atlayabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çiftliğinizde besleyeceğiniz onlarca farklı hayvan türü ve tarlalarınıza ekeceğiniz sayısız ürün bulunmaktadır. Ayrıca elde ettiğiniz ürünleri pazarlayabileceğiniz geniş bir platform ve ticaret ağı yer almaktadır. Android ve iOS sürümleri ile farklı platformlardan ulaşabileceğiniz Legends Of Olympus ,le sizde hayalinizdeki çiftliği yönetebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.