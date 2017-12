Like A Boss, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Karanlık zindanlarda ve sürükleyici atmosferde geçen oyunda topraklarınızı koruyarak yeni yerler kazanmak için mücadele ediyorsunuz.

Mücadelenin bir saniye bile olsun durmadığı bir rol yapma oyunu olan Like A Boss, birbirinden güçlü karakterleri kontrol ederek dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuduğunuz bir oyundur. Topraklarınızı koruyarak yeni yerler fethetmeye çalıştığınız oyunda amansız bir mücadelenin içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Birbirinden zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gereken oyunda kendi silahlarınızı yapabiliyorsunuz. Gelişmiş craft sistemi sayesinde birbirinden güçlü silahları üretebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kaliteli grafikleri ve hoş animasyonlarıyla da dikkat çeken oyunda tam bir görsel şölen yaşayabiliyorsunuz. Loncalar kurabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi MMO oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Like A Boss'u sakın kaçırmayın.

Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Like A Boss oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız Like A Boss'u mutlaka denemelisiniz. Like A Boss oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.