Lost Socks: Naughty Brothers, çılgın çorap karakterlerin yer aldığı capcanlı grafikler sunan hızlı tempolu bir mobil oyun. Run and Gun (R ’N Gun) Türkçe adıyla Koş ve Ateş Et oyununda her türden karakterle karşılaşacağınız, bonuslar içeren, engellerle dolu, renkli oyun dünyalarında geçen 30’dan fazla bölüm bulunuyor.

Aksiyon - arcade - platform türünü harmanlayan, yeni nesil çizgi filmleri anımsatan canlı, yüksek kalitede ve de detaylı görsellere sahip Lost Socks: Naughty Brothers’da kayıp çorap karakterleri (oyunun kapak görselinde yer alan çılgın çorap) ararken boss’ları da içine alan birçok düşmanla savaşıyorsunuz. Oyunu farklı kılan şey sadece ilginç karakterlerin yer alması değil. Bölümler birbirinin tekrarı değil. Yerler tamamen farklı tasarlanmış, ayarlanmış ve karmaşıklık seviyeleri de tutmuyor. Bölümleri oynarken belli bir yoldan gitmek zorunda da değilsiniz. Kendi yolunuzu çizerek bölümü tamamlayabiliyorsunuz.