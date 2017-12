Mad Skills BMX 2, BMX bisikletlerle online yarışlara katıldığınız, oynanışı kadar grafikleriyle de başarılı bir yapım. 40 milyondan fazla indirmeyle mobil platformdaki en iyi bisiklet yarışı oyunu olduğunu gösteren yapımda rakipleriniz sizin gibi gerçek oyuncular ve tüm yarışlar teke tek yapılıyor.

Android telefon/tabletinizde ücretsiz oynayabileceğiniz en kaliteli bisiklet yarışı oyunu Mad Skills BMX diyebilirim. Sadece online oynanabiliyor ve dünyanın dört bir yanından rastgele seçilen BMX bisiklet tutkunlarıyla yarışıyorsunuz. Her hafta sayısı artırılan pistler, her an tepetaklak gelebileceğiniz yapıda. Yarış sonunda kazandığınız altınlarla BMX bisikletinizi yenileyebiliyor, özelleştirebiliyor veya bunlarla uğraşmayıp yepyeni bir bisiklet alabiliyorsunuz.

Haftalık meydan okumaların olduğu, boss’ların mücadele ettiği bisiklet yarışı oyununu kesinlikle oynamalısınız.