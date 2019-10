MARS No More, Android platformuna yeni giriş yapan retro görselli arcade oyun. Dikey kaydırmalı hızlı tempolu uzay savaş oyunlarıyla yılan benzeri oyunların harika birleşimi olarak karşımıza çıkan Android oyunu MARS No More’un geliştiricisi de bir Türk. Öğrenmesi kolay ilerlemesi zor meydan okumalarla dolu heyecan yüklü bölümler sunan yerli yapım uzay oyununda Mars gezegeninden kaçmaya çalışıyorsunuz.

Tek parmakla rahat oynanış sunan Mars temalı arcade oyunu MARS No More, farklı türleri harmanlayan süper eğlenceli ve bağımlılık yaratan bir yapım. Eski grafiklere sahip olmasıyla tüm Android telefonlarda akıcı oynanış veren oyunda 10.000 yıllık bir uzay gemisini kontrol ediyorsunuz. Yalnız uzaylılar değil dünyalılar gezegeninizi sarmış durumda. Evet, bu oyunda Marslıların yerine geçiyorsunuz. Dünyalılar gezegeninize girmiş durumda. Yaşam alanınızı elinizden alan dünyalılar sizden çok daha güçlüler, onlarla mücadele etmek yerine kaçıyorsunuz.

Mars’a yolculuğu konuştuğumuz dönemde çıkış yapan, gerek hikayesi gerekse de içeriğiyle büyüleyici bir mobil oyun olan MARS No More’un yapımcısı 2 yıl boyunca 6 ayda bir ücretsiz DLC çıkacağının müjdesini veriyor. Bu da ara güncellemelerle farklı içerik ve hikaye göreceğimiz anlamına geliyor.

MARS No More Özellikleri