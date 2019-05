Mega Pop, Android platformunda Türk yapımı mobil oyunlar arasında, arcade tarzında. Küçük-büyük herkesin stres atmak, vakit geçirmek amacıyla oynayabileceği eğlence dolu bir mobil oyun. Hem indirmesi de oynaması da ücretsiz hem de internet bağlantısı gerektirmiyor.

Ufak boyutlu, internetsiz oynanabilen, tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla her yerde oynayabileceğiniz bir mobil oyun Mega Pop. Durakta, otobüste, metroda, misafirlikte, okul ve iş arasında, evde zaman geçirmek için ideal Android oyunlardan. Geliştiricisi Türk olan ve Türkçe dil desteğiyle gelen arcade oyunda amaç; hedef canavarı patlatmak. Her bölümün başında gösterilen hedef canavarı bölümde bulup yok etmeniz gerekiyor. Üzerlerinize dokunarak veya çeşitli silahları kullanarak büyük canavarı kolayca öldürebiliyorsunuz ancak canavarı ararken çok hızlı olmalısınız. Onlarca karakter arasından hedefinizi bulmak için 10 saniyeden kısa bir süreniz var ve yanlış dokunuşta can kaybı yaşıyorsunuz. Görevleri ve özel bölümleri tamamladığınızda hediyeler veriliyor. Sadece bekleyerek canınızı yenileyebiliyorsunuz.

Mega Pop Özellikleri