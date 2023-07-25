Mobil Oyun Trendleri: Popüler Oyunlar ve Kullanıcı Alışkanlıkları Nelerdir?

2023 yılı oyun sektöründe heyecan verici yeniliklerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe adını yazdırıyor. Çok oyunculu oyunların popüler olduğu bu yıl da taşınabilir oyun formatı daha fazla tercih ediliyor.

Mobil oyun trendlerine ilişkin detaylı bir analiz yaptığımızda yenilikçi kullanıcı alışkanlıkları dikkat çekiyor. İşte, 2023 yılında trend olup en çok indirilen popüler oyunlar ve bu oyunlara ilişkin kullanıcı deneyimleri hakkında bilmeniz gerekenler!

2023 Yılında Popüler Olan Mobil Oyunlar

Pokemon Go

Call of Duty: Mobile

Fifa Mobile

Clash Royale

League of Legends: Wild Rift

Pokemon Unite

Genshin Impact

RAID Shadow Legends

Asphalt 9: Legends

Mobil Oyun Trendlerinde İnovasyon Etkisi

Yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu ile birlikte mobil oyunlarda çarpıcı devrimler yaşanıyor. Özellikle artırılmış gerçeklik (AR) 2023 yılında mobil oyun trendlerine damgasını vuran başlıca kavramlar arasında yer alıyor. Bunun yanında VR şeklinde kısaltılan ‘Sanal Gerçeklik’ de mobil oyun trendlerinde dikkat çeken bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun severlere daha akıcı ve etkileşimli bir oyun deneyimi sunan oyunlar daha çok tercih ediliyor. 2023 yılında mobil oyun trendlerinde etkili olan bir diğer unsur ise şüphesiz ki ‘yapay zekâ’ oluyor. Yapay zekâ desteği ile oyun geliştiricileri kullanıcıların davranışlarını daha başarılı bir şekilde analiz ederek uygulamalarını bu doğrultuda geliştirme fırsatına sahip oluyor.

Yapay zekânın mobil oyun trendlerine sağladığı bir diğer katkı ise NPC denilen, ‘Non-Player Characters’ olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun severler için özelleştirilebilir, sürekli ve heyecan verici bir oyun deneyimi sunan inovatif özellikler mobil oyun trendlerinde kullanıcı deneyiminin esas alındığını kanıtlıyor.

Bulut teknolojisinden yararlanan oyunlar eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Blockchain destekli oyunlar da 2023 yılının mobil oyun trendleri arasında yer alıyor.

NFT, bu dönemde oyun piyasasında etkili olan bir diğer trend olarak karşımıza çıkıyor.

Platformlar arası etkileşim kurabileceğiniz,

Kripto para piyasası ile senkronizasyonu olan,

Metaverse evreninde oynanabilen oyunlar yenilikçi özellikleri sayesinde mobil oyun trendlerinde öne çıkmayı başarıyor.

Bunlara ek olarak ‘giyilebilir teknoloji’ diye adlandırılan arttırılmış gerçeklik gözlükleri ile oynanan oyunların da son derece popüler olduğu biliniyor.

Mobil Oyun Trendlerine Göre Öne Çıkan Kullanıcı Alışkanlıkları

Mobil oyun trendlerinde yaşanan değişimler kullanıcı alışkanlıklarında da farklılıklar yaratıyor. En çok indirilen oyunları ve inovasyon etkisini baz aldığımızda öne çıkan kullanıcı alışkanlıkları şu şekilde sıralanıyor: