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Merge Town! 1.9.2 (Android)
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  5. Merge Town! - Android için Şehir Kurma Oyunu

Merge Town!

1.9.2
Android
Merge Town!
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi
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Hayalinizdeki şehri ve kasabayı sıfırdan inşa edebilirsiniz

Merge Town, hayalinizdeki şehri sıfırdan inşa etmenize yardımcı olan zevkli ve bir o kadar da eğlenceli bir şehir kurma oyunudur. Son derece eğlenceli bir deneyim sunan oyunda dilediğiniz gibi ilerleyebiliyorsunuz.

Renkli görsellerin ve geniş bir arazinin yer aldığı oyunda farklı türde binalar inşa ederek büyük bir kasaba yapmanız gerekiyor. Binaları daha da büyüterek ilerleyebiliyor ve giderek metropol haline gelebiliyorsunuz. İnşa ettiğiniz binalardan da para kazanabildiğiniz oyunda yeni binalar için para biriktirmeye çalışıyorsunuz. Farklı seviyelerin de bulunduğu oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Eğlenceli mekanikleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan Merge Town, mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. XP kazanıp seviyenizi yükseltmek için Merge Town'u sakın kaçırmayın. Kendi kategorisinde başarılı bir oyun olan Merge Town, ücretsiz olmasıyla da dikkat çekiyor. Aynı zamanda hızla geliştirebildiğiniz kasabınız sayesinde, oyundan sıkılmanız çok zor.

Merge Town oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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