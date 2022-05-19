GitHub Nedir ve Ne İşe Yarar?

Yazılım sektöründeki en büyük projelerin arkasında genellikle güçlü bir ekip vardır. Projenin sürdürülebilir olması ve başarıya ulaşması için ekibin uyum içinde çalışması oldukça önemli. Bugün 25 milyon kullanıcısı olan GitHub, tam da bu konuda yazılımcılara destek sunan en efektif araçlardan biri. Üstelik sağladığı avantajlar bununla da sınırlı değil. Peki GitHub nedir? Bunun cevabını ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

GitHub Nedir?

GitHub'ın tanımına geçmeden önce Git'in ne demek olduğundan kısaca bahsedelim. Git bir sürüm kontrol sistemidir. Bu sistem sayesinde yazılım ekibinde projeye erişim izni olan herkes, dahil olduğu bu projenin kaynak kodlarını ve değişiklik geçmişini görebilir.

GitHub ise bu sistemi kullanan bir web sitesidir. Git kontrol sistemindeki geliştiricilerin projeye katkıda bulunmalarını ve kendileri gibi düşünen başka geliştiricileri keşfedip onlarla bağlantı kurmalarını sağlar. Yazılımcıları bir araya getiren bu platform bulut tabanlı bir veri kontrol sistemidir. GitLab, BitBucket gibi alternatiflerine kıyasla çok daha yaygın olarak kullanılan GitHub, pratik kullanımı ve sağladığı avantajlarla öne çıkıyor.

Üzerinde çalışılan bir projenin kaynak kodlarında yapılan değişiklikleri anında veri tabanına işleyen GitHub, bu özelliği sayesinde dünyanın en büyük geliştirici topluluklarından biri haline gelmiştir. Yazılımcılar arasında iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır. GitHub sayesinde ekip içerisindeki tüm geliştiriciler aynı proje üzerinde çalışabilir ve yazılımın mevcut sürümünü bozmadan kolayca yeni sürümler oluşturabilirler.

Ayrıca GitHub ile dünyanın her yerinden farklı kişilerle veya ekiplerle iletişime geçebilir, hatta onlarla ortak projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Bugün birçok işveren GitHub kullanıyor. Yani eğer bu alanda çalışmak için iş arıyorsanız, GitHub konusunda yetkinlik kazanmanız sizi çok daha avantajlı hale getirecektir. Burada kendi çalışmalarınızı yayınlayabilir, portföyünüzle işverenlerin dikkatini çekebilirsiniz.

GitHub Nasıl Kullanılır?

GitHub web sitesine gidin.

Hesap oluşturun ve oturum açın.

Bir Git yerel deposu (repository) oluşturun.

Burada bir çalışma alanı (branch) oluşturun.

Ekibinizi projeye dahil edin.

Siz ve ekip üyeleri projede değişiklikler yapabilirsiniz.

Siz ve ekip üyeleri çekme isteği (pull request) açabilirsiniz.

Çekme isteklerini birleştirin ve onaylayın.

Gerekli değişikliklerden sonra projeyi tamamlayın.

Öncelikle GitHub web sitesine gidin ve bir GitHub profili oluşturun. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra çalışmaya başlamak için bir Git deposuna ihtiyacınız olacak. Git yerel deposu aynı zamanda repo (repository) olarak da adlandırılır. Repo mevcut proje dahilinde kullanılan dosya, resim gibi gerekli tüm materyalleri içinde barındırır.

Bu işlemden sonra repo içerisinde kendi çalışma alanınızı (branch) oluşturun. Buradaki komut satırlarında değişiklikler yapabilirsiniz. Aynı şekilde ekibinizi de projeye dahil edebilirsiniz. Her bir ekip üyesi, yaptığı değişiklikleri projeye dahil etmek için önce çekme isteği (pull request) açmalıdır. Tüm gerekli değişiklikler eklendikten sonra çekme isteklerini birleştirip projeye uygulayabilirsiniz.

Bir projenin ekipçe yürütülmesi ve tamamlanması konusunda böylesine işlevsel özellikleri olan GitHub, kullanım amacına göre geliştiricilere farklı imkanlar da sağlamaktadır. Bunlardan en önemlisi de farklı geliştiricileri bir araya getirmesi. Proglamlama bilginizi ve çalışmalarınızı sizinle benzer alanlarda çalışmalar yürüten kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu anlamda mümkün olduğunca GitHub profilinizi güçlendirin. Hatta blog, podcast, YouTube gibi materyallerden faydalanarak daha fazla takipçi kazanabilir, yazılım sektöründe daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.