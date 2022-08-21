Programsız PDF birleştirme işleminin nasıl gerçekleştirileceği büyük bir çoğunlukla elinde birden fazla PDF dosyası olan ancak bunun sadece tek seferlik bir işlem olduğunu düşündüğü için herhangi bir program indirmekle uğraşmak istemeyen kişiler tarafından merak ediliyor.

PDF dosyalarını gerek iş hayatında gerek okul hayatında çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bu format kullanılarak ödevler, sunumlar ve hatta CV'ler hazırlanıyor. Her yerde geçerliliği olan bir dosya formatı olduğu için sunum yapmak isteyen birisi, PDF formatını Microsoft'un PowerPoint yazılımının bir parçası olan PPTX formatına tercih ediyor.

PDF'leri açmak bir sorun değil ancak söz konusu PDF'leri birleştirmek olduğunda kullanıcılar bunu yapmaları için doğrudan bir çözüm bulamıyor. Bu da Google gibi arama motorlarında program kullanmadan PDF birleştirmek için nasıl bir araç kullanılabileceğinin araştırılmaya başlanmasına neden oluyor.

Aslına bakacak olursanız bunu yapmak için sadece internet bağlantısına ve web tarayıcısına ihtiyacınız var. Web tarayıcıları her bilgisayarda, tablette ve akıllı telefonda olduğu için ayrıyeten bir indirme işlemi gerçekleştirmenize gerek kalmıyor.

Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmeye hazırsanız gelin, programsız ve online PDF birleştirme araçlarını sıralayalım ve bu araçların nasıl kullanılacağını öğrenelim.

Programsız PDF Birleştirme Nasıl Yapılır?

PDF Merge ile PDF birleştirme

Adobe ile PDF birleştirme

Bu araçları kullanarak saniyeler içinde birden fazla PDF dosyasını tek bir PDF dosyası hâline getirebilirsiniz. Bu araçları nasıl kullanacağınız konusunda bir fikriniz yoksa ve araçlar hakkında biraz bilgi sahibi olmak istiyorsanız her aracı tek tek ele almaya başlayalım.

PDF Merge ile PDF Birleştirme

PDF-Merge sitesine girin.

"PDF dosyalarını seçin" butonuna tıklayın ya da dosyaları sürükleyip bırakın.

Dosyaların boyutuna bağlı olarak biraz beklemeniz gerekebilir.

Dosya birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra birleştirilen dosyaları indirme butonuna tıklayarak indirin.

PDF Merge, kullanımı son derece kolay olan bir PDF birleştirme aracıdır. Aracı kullanmak için yapılması gerekenler PDF dosyalarını yüklemekten ibarettir. Bu dosyalar birleştirilirken kaliteden hiçbir şekilde ödün verilmiyor. Dosyaları seçerken Control düğmesine basılı tutarak her birini seçebilir ya da dosyaları seçip direkt bırakma alanına bırakabilirsiniz.

PDF-Merge sitesinin iddiasına göre yüklenen tüm belgeler 6 saat içinde siliniyor. Bu araçla bir seferde 100'e kadar PDF dosyasını birleştirebiliyorsunuz. Kurulum gerektirmediğinden Windows, MacOS, Linux ve daha birçok işletim sistemi ile uyumlu olarak çalışıyor.

Bu hizmet ayrıca PDF formatındaki belgeleri döndürmenize, yeniden boyutlandırmanıza, JPG formatına dönüştürmenize, JPG formatını PDF formatına dönüştürmenize olanak tanıyor. Hatta PDF'i birleştirmek yerine bölmenizi sağlayan bir araç da sunuyor.

PDF dosyasının boyutu eğer çok yüksekse ve bu size boyut sınırı olan hizmetlerde sorun yaşatıyorsa bu dosyayı PDF Merge sitesinin üst menüsünde bulunan "PDF'yi sıkıştır" seçeneğine tıklayarak sıkıştırabilirsiniz.

Adobe ile PDF Birleştirme

Adobe'nin PDF birleştirme aracına gidin.

"Dosyaları seçin" butonuna tıklayın ya da dosyaları sürükleyerek bırakma alanına bırakın.

Gerekli olması hâlinde dosyaları yeniden sıralayın.

"Dosyaları birleştir" seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Birleştirilen PDF dosyasını indirin.

Dosyaları tek tek düzenlemek ya da paylaşmak isterseniz oturum açabilirsiniz.

PDF'leri tek dosyada birleştirmek için kullanabileceğiniz bir diğer programsız PDF birleştirme hizmeti de Adobe tarafından sunulan online PDF birleştirme hizmetidir. Adobe nispeten daha tanınmış ve bilinen bir şirkettir. Bugün en yaygın şekilde kullanılan Photoshop gibi yazılımların arkasındaki isimdir.

Birleştirmek istediğiniz dosyaların sizin istediğiniz sıraya göre sıralanması için dosyaları tek tek sürükleyip bırakabilirsiniz. En son bırakılan dosya, bir önceki dosyanın hemen ardından gelir. Buna göre kendi sıralamanızı yapabilirsiniz ama hepsini rastgele sürükleyip bırakmanız da bir sorun yaratmaz çünkü dosyaları daha sonra yeniden sıralayabilirsiniz.

PDF-Merge gibi bu da online PDF birleştirme aracı olduğu için macOS, Linux ve Windows'ta PDF'leri birleştirmek için bu aracı kullanabilirsiniz.

Bu hizmeti eğer beğenirseniz Adobe Acrobat Pro'yu 7 gün boyunca ücretsiz kullanabileceğinizi unutmayın. Acrobat Pro sayesinde PDF oluşturup hızlıca düzenleyebilir, sayfaları numaralandırabilir, belgelere filigran ekleyebilir, PNG gibi formatları PDF formatına, görüntü formatlarını da PDF formatına dönüştürebilirsiniz.

Microsoft'un ofis yazılım paketinin parçası olan PowerPoint, Word gibi yazılımların formatlarını da PDF formatına dönüştürmeniz mümkündür. Acrobat Pro sayesinde aynı şekilde PDF formatını da bu formatlara dönüştürme imkânınıza sahip olursunuz.

PDF Birleştirme Nedir?

PDF birleştirme, birden fazla PDF dosyasını tüm içeriği ile tek bir PDF dosyasında toplama işlemidir. Örneğin beş PDF dosyası olduğunu varsayalım. Bu PDF dosyalarının her birinin içinde 4-5 sayfa olsun.

Bu sayfaları ayrı ayrı dosyaları açıp incelemek yerine tek bir PDF dosyası üzerinden incelemek için bütün dosyaları tek bir PDF dosyasında toplamak isteriz ancak bunun için öncelikle PDF'leri birleştirmemiz gerekir. İşte bu noktada PDF dosyalarını birleştirme işlemini gerçekleştiririz.

PDF Birleştirmenin Avantajları Neler?

Dosyalar bilgisayarınızda daha az yer kaplar.

Belgelere ulaşmak kolaylaşır.

Karışıklık giderilir.

Daha profesyonel görünüm elde edilir.

Belgeleri taramak için harcanacak zamandan tasarruf edilir.

PDF'leri birleştirmek zannedildiğinden de çok avantaj sağlıyor. Aynı konu ile ilgili birden fazla PDF dosyası olduğunda belgelere ulaşmak, her birini incelemek inanılmaz karmaşık bir hâl alır. Ayrıca bu belgeleri hızlıca taramak gerektiğinde her bir dosyayı açıp Control + F kısayolunu kullanmamız gerekir fakat bu süreç hiç profesyonelce değildir.

Bunun yerine dosyalar birleştirilirse süreç daha da basitleştirilir. Hızlıca tarama yapmak mümkün hâle gelir. Bütün bunların sonucunda da belgelerde olup olmadığı kontrol edilen bir ifadeye ya da veriye daha çabuk ulaşılır.

İnternetten PDF Birleştirme Güvenli mi?

Bu soruya verilebilecek cevap, online (çevrim içi) PDF birleştirme sitesinden sitesine göre değişir. Bazı web sitelerinin arkasında kötü niyetli kişiler vardır. Bunların amacı, bugünün dünyasında en önemli unsurlardan biri olan verileri ele geçirmektir.

Öte yandan sadece sunduğu bir ürüne yönlendirme gayesi olan web sitesi sahipleri de vardır. Bu web siteleri size bunu ücretsiz olarak yapma imkânı tanır fakat sizi bir yandan da ürününü ya da hizmetini kullanmaya teşvik eder.

Bir de tamamen iyi niyetli olarak kullanıma sunulan hizmetler vardır. Bu hizmetlerin arkasındakiler bazen büyük şirketler bazen de bağımsız geliştiriciler olabilir fakat asıl niyeti bilmenin kesin bir yolu yoktur. Bu nedenle programsız PDF birleştirme işlemi için bu web sitelerini kullanırken hassas bilgilerinizi içeren belgeleri yüklemekten kaçınmanızda fayda var.

PDF - Word dönüştürme araçlarını sıraladığımız listede de PDF'ten DOC, DOCX formatlarına, DOC ve DOCX formatlarındansa PDF formatına dönüştürmenizi sağlayacak araçlara yer vermiştik. Dilerseniz bu araçlara da göz atabilirsiniz.