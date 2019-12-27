Moda Selvim uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden giyim alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tesettürlü hanımların tercih ettiği Moda Selvim uygulamasında elbise, tunik, yelek, pantolon, etek, abiye, başörtüsü, pardösü, kaban, ferace ve daha birçok kategoride sunulan yüzlerce çeşit ürün sizleri bekliyor. İlginizi çekebilecek birçok ürün bulabileceğiniz uygulamada, ürünlerin renk, beden vb. seçeneklerini görebiliyor, sepetinize ekleyerek saniyeler içerisinde siparişinizi tamamlayabiliyorsunuz.

Ürün fotoğraflarını detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz Moda Selvim uygulamasında, aradığınız ürünleri çeşitli kriterlere göre sıralayarak ve filtreleyerek daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Sepetinizdeki ürünlerin adedini artırabileceğiniz, güvenli bir şekilde ödeme yaparak siparişlerinizi tamamlayabileceğiniz Moda Selvim uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, alışverişlerinize hemen başlayabilirsiniz.