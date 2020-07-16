Mozilla VPN, Firefox tarayıcının geliştiricisi Mozilla’nın güvenli, gizli, hızlı olarak öne çıkardığı VPN uygulaması. Ultra güvenli ve hızlı bağlantı sunan Mozilla VPN Android uygulaması, internette ultra hızlı ve güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlayan yeni nesil VPN teknolojisi WireGuard ile inşa edilmiş.

Firefox’un yapımcıları ve internet gizliliğinde güvenilir öncü Mozilla tarafından geliştirilen VPN uygulaması, internet bağlantınızı şifreleyerek herhangi bir ağda çevrimiçi etkinliğinizi gizli tutuyor, bilgisayar korsanları ve diğer meraklı gözlerden korunuyorsunuz. Mozilla VPN, etkinliğinizi online takip etmiyor veya kaydetmiyor. Tek bir dokunuşla 30’dan fazla ülkede bulunan güvenli sunucular üzerinden bağlantı sağlıyorsunuz. Herkesin erişimine açık WiFi ağlarında da güvenle alışveriş yapmanızı, bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmenizi ve internette gezinmenizi sağlayan Mozilla VPN uygulaması, aylık 4.99 dolar karşılığında beş cihaza kadar bağlantıya izin veriyor, 30 gün para iade garantisi sunuyor. Bant genişliği sınırlaması yok; sınırsız video izleme, indirme, oyun oynama… Mozilla VPN’in öne çıkan özellikleri:

Mozilla VPN Android Uygulaması Özellikleri