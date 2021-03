My Talking Angela 2, My Talking Tom 2 (Benim Konuşan Tom’um 2) ve My Talking Tom Friends (Konuşan Tom Arkadaşlarım) gibi popüler sanal evcil hayvan oyunlarının geliştiricileri Outift7’nin yeni oyunu. My Talking Angela oyununun devamı niteliğinde olan My Talking Angela 2 Türkçe adıyla Benim Konuşan Angela’m 2, ilk olarak Google Play’de yerini aldı. Oyun yayınlandığında alternatif My Talking Angela 2 indirme linki (My Talking Angela 2 APK) eklenecektir.

My Talking Angela 2 İndir

Benim Konuşan Angela’m 2, Angela’nın oyununu bir sonraki seviyeye taşıyor! Yepyeni şarkı söyleme ve dans etme deneyimi, sonsuz makyaj yapma imkanı ve keşfedilecek heyecan verici yerler sizi bekliyor.

Angela Geri Döndü: Angela’nın yepyeni bir oyunu var ama hala şarkı söylemeyi, dans etmeyi seviyor! Şehirde yeni bir evi var ve arkadaşlarının ziyarete gelmesini beklemek için sabırsızlanıyor. Atıştırmalıklarla dolu bir mutfağı, oyunlarla dolu bir konsolu ve modaya uygun stiller verebileceğiniz ve saç stilleriyle eğleneceğiniz giysi ve makyajla dolu bir dolabı var.

Angela Şehirde: Angela şehirde ve yapacak çok şey var. Hareketlenin veya sadece gevşemek için Dans Stüdyosu’nda dans edin. En iyi arkadaşlarınızın hala tatlı dişleri var, şeker ve kekler için Tatlı Dükkanı’na girin. Hatta orada kek pişirmeyi deneyin, kendi keklerinizi ve tatlılarınızı yapmayı öğrenin. Nereye gitmek istediğinizi siz seçin.

Angela’nın Oyunları Var: Angela özel oyunlarla kendini zorlamayı seviyor! Evdeki yepyeni mini oyunlarda çılgın bulmacaları bulun. Bulmacalar ve evcil hayvanlar içeren yapış yapış pasta oyunu olan Donut Spin’i deneyin. İlerledikçe becerilerinizi, reflekslerinizi ve sorun çözme becerilerinizi geliştirebileceğiniz daha fazla evcil hayvan oyunları ve ilginç kedi oyunları olacak.

Angela’nın Tarzı Var: Moda severler için Angela’nın tamamen stile ayrılmış büyüleyici bir odası var. Kıyafetler ve aksesuarlarla dolu harika bir gardırop ve makyaj oyunları bulabileceğiniz makyaj kanalı ve yeni saç kesimleri deneyebileceğiniz mini bir kuaför bulunuyor. Angela’nın saçlarını yapmasına ve moda ve makyajla dikkat çekmesine yardımcı olun.

Angela’nın Gerçek Arkadaşlara İhtiyacı Var: Angela’nın tüm bu eğlenceden sonra rahatlamaya ihtiyacı oluyor. Acıktığında veya şekerleme yapma veya köpük banyosuna ihtiyacı olduğunda göz kulak olun. Eve getireceği yeni şeyleri bulmak için uçak gezileri yapın, en önemlisi de arkadaşlarına iyi bakın.

Moda oyunları, pasta oyunları, makyaj oyunları oynamayı seviyor ve Talking Angela (Konuşan Angela) ile daha da eğlenmek istiyorsanız My Talking Angela 2, sizin için mükemmel bir sanal evcil hayvan oyunu. Pasta yapmayı ve süslemeyi, kıyafet, saç ve makyaj denemeleri yapmayı ve makyaj oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bayılacaksınız. Benim Konuşan Angela’m 2 oyununu ücretsiz indirin!