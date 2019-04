NBA NOW, NBA2K, NBA Live, NBA 2K Mobile Basketball kadar kaliteli bir mobil basketbol oyunu. Profesyonel basketbol ligine yeni katılan çaylak oyunculardan efsanelere tüm oyuncuları içeren spor oyununda online maç yapmak dışında maç tahmini yapıyor, NBA haberlerini takip ediyorsunuz.

2K ve Electronic Arts’ın basketbol oyunları her sene mobile de çıkış yapıyor ve indirme rekoru kırıyor. Grafik detayları, oynanış, oyun modları, her yönüyle mobil cihaz kullanıcılarını etkileyen NBA basketbol oyunlarına bir yenisi daha eklendi; NBA NOW. Genellikle strateji, rpg oyunlarla karşımıza çıkan GAMEVIL tarafından geliştirilen mobil basketbol oyunu NBA NOW’da çaylak ve eski kurtlardan oluşan rüya takımınızı kurup şampiyonluk için mücadele ediyorsunuz. Sadece dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı maç yapıyorsunuz. Başka bir mod yok. Rakiplerinden farklı olarak normal sezonda hangi NBA takımlarının kazanacağını tahmin ediyor, doğru tahminleriniz için ödülleri topluyorsunuz. Oyun içi güncel istatistiklerden NBA haberlerini takip ediyorsunuz. Oynanış tarafında biraz farklılık var. Saha ve oyuncuları uzak mesafe kamera açısından görüyorsunuz. Oyuncular kendiliğinden hareket ediyor, size sadece pas, şut, bloklama gibi kritik kararları vermek kalıyor.