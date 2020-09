Mobil oyun oynayarak para kazanmak ister misiniz? Dünyanın en iyi oyun canlı yayını uygulaması Nimo TV ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan popüler oyun canlı yayın uygulaması Nimo TV’de yayıncı olarak oyunların tadını çıkarırken kazanç sağlayabilirsiniz. Yayın açarak 50 dolar, sürekli yayın yaparak 1015 dolara kadar kazanç elde edebilirsiniz.

Nimo TV Nedir?

Nimo TV, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncunun sevidikleri oyunları oynarken yayın yapmasını sağlayan, alanında lider global bir canlı yayın platformu. Oyuncuları ve izleyicileri buluşturan, birlikte eğlendiren, eğlendirirken para kazandıran ve yayıncı ile izleyici arasında etkileşimi sağlayan bir topluluk olan Nimo TV’de yayıncı olabildiğiniz gibi izleyici olarak destek verebilir, dünyanın her yerinden en yayıncıların özel e-spor etkinliklerine ve turnuvalarına eşlik edebilirsiniz.

League of Legends (LoL), Dota2, Free Fire, Fortnite, PUBG, GTA 5, Clash of Kings, Invasion, Strike of Nations, The Last gibi PC ve mobilde en popüler oyunların canlı oynanış videolarını izleyebilir veya yayın açarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Nimo TV, uzman oyuncuların canlı videolarıyla doludur ve size de bir oyun yıldızı olma fırsatı verir.