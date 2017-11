One More Brick, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz keyifli bir mobil oyun olan One More Brick ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken One More Brick, tuğlaları yok edip yüksek puanlara ulaşmanız gereken bir mobil oyundur. Birbirinden farklı özel güçleri kullanabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Stratejik taktikler geliştirmeniz gereken oyunda zamanı en güzel şekilde kullanmanız gerekiyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz oyunda özel yeteneklerinizi de kullanabiliyorsunuz. Nişancılığınızı konuşturmanız gereken oyunda toplarla tuğlaları kırıyorsunuz. İnternet gereksinimi olmadan da oynayabileceğiniz oyunda kaliteli grafikler yer alıyor. Zorlu görevleri de tamamlayıp ekstra puanlar kazanabileceğiniz dikkatli olmanız gerekiyor. Mutlaka telefonlarınızda olması gereken One More Brick'i kaçırmayın.

One More Brick oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.