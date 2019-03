Mobil oyun dünyasında strateji kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Own Kingdom, onlarca farklı yaratığa karşı mücadele edeceğiniz aksiyon dolu bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, birkaç farklı karakteri yöneterek yaratıklarla savaşmak ve kendi krallığınızı kurmaktır. Güçlü savaşçılar yetiştirerek yenilmez kılıç şövalyelerine sahip olabilirsiniz. Böylece kulenizi savunabilir ve düşmana geçit vermezsiniz. Stratejik hamlelerin başrolde olduğu sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde savaşlarda kullanabileceğiniz toplam 3 karakter yer almaktadır. Bu karakterlerin her biri farklı özelliklere sahiptir. İlginç görünüme sahip 20’den fazla canavar bulunmaktadır. Birkaç farklı oyun modundan dilediğinizi seçerek savaşlara başlayabilirsiniz. Kılıç, ateş topu gibi çeşitli savaş aletlerinden faydalanarak düşmanlarınızı alt edebilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyuncularla buluşan Own Kingdom, binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çeken kaliteli bir oyundur.